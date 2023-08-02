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Кейн может выкупить контракт с «Тоттенхэмом», чтобы перейти в «Баварию»

сегодня, 20:02

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».

Чтобы осуществить трансфер в мюнхенский клуб, форвард намерен выкупить последний год своего контракта со «шпорами».

Считается, что сумма выкупа составляет 20,6 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:15, ред.
Макс, прости. Я и сам потом понял, подумал, что неправильно так называть... Извини, учту. Конечно Уважаю, ты сам это знаешь. А по поводу игры, так я на страничке про этот матч написал- что, геометрия атак Ливера, понравилась больше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:07, ред.
Если уважаешь..., если (!), то впредь либо Макс, либо Максим.
Думаю Витюньчик, либо Витёк выглядело бы нелепо..., при уважительном отношении и обращении к тебе с моей стороны. Не так ли, Виктор?

А по поводу Ливер-Бавария, скажу так: Клоппики то получше играли..., что по моментам, что по самому рисунку.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 21:51
Привет, Салих!
Салих, как тебе сегодня Бавария? Мне понравился футбол!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:37
Да не может, а просто пугает, а сам никуда переходить не собирается
salleeh
salleeh
сегодня в 21:17
Не знаю что и думать на счёт Кейна и Баварии, сериал какой-то, похлеще чем Бразильский… Пусть свяжется с Левандовским, он подскажет как правильно свалить из клуба…))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:03
Максик, я знал, что ты ответишь философски!!! За то- тебя и Уважаю!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:02
Наполеон для меня, безусловно, авторитет..., но китайцы, в контексте карьеры Кейна, говорят покруче: "Спеши медленно, но не стой на месте."
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:55
Как сказал однажды Наполеон: "Постоянство- признак ограниченности".
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 20:50
Почему все пишут что ему 29? Ему уже 30 лет. И не много ли запрашивают шпоры? 100 млн фунтов. Могли бы за 60-70 отпустить из уважения к легенде клуба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
Чтобы сделать шаг по смене места работы, окружения, обстановки, личной жизни..., нужно быть способным на поступок.
Кейн, с собственным конформизмом, настолько ещё и малодушен ( или точнее бесхребетен), что даже прозябание своего таланта для него - не аргумент к переменам. Есть такие индивиды.
Будучи старичком, Харри напишет мемуары, где будут сплошь и рядом сквозить мысли о прекрасном в постоянстве.)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:23
Поясните своё утверждение, пожалуйста.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:22, ред.
Ничё он не может. Чтобы чёто мочь, нужны яйца..., а это, увы, не про Кейна.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:06
Да 20 лямов не проблема явно. тут именно преданность к клубу, видимо все никак решится не может, а пора бы уже. Либо остаться в ТТХ, или идти за трофеями, любой его выбор думаю поймут. Все-таки 29 лет, а трофеев так и нет...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:06
Да пусть уже как Неймар выкупит свой контракт и перестанете Ваську теребить.
Всем уже давно всё понятно, но кто то придумывает, додумывает каждый шаг, ради хайпа.
Гость
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