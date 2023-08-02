Кейн может выкупить контракт с «Тоттенхэмом», чтобы перейти в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».
Чтобы осуществить трансфер в мюнхенский клуб, форвард намерен выкупить последний год своего контракта со «шпорами».
Считается, что сумма выкупа составляет 20,6 млн фунтов стерлингов.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».
Чтобы осуществить трансфер в мюнхенский клуб, форвард намерен выкупить последний год своего контракта со «шпорами».
Считается, что сумма выкупа составляет 20,6 млн фунтов стерлингов.
Кейн, с собственным конформизмом, настолько ещё и малодушен ( или точнее бесхребетен), что даже прозябание своего таланта для него - не аргумент к переменам. Есть такие индивиды.
Будучи старичком, Харри напишет мемуары, где будут сплошь и рядом сквозить мысли о прекрасном в постоянстве.)
Кейн, с собственным конформизмом, настолько ещё и малодушен ( или точнее бесхребетен), что даже прозябание своего таланта для него - не аргумент к переменам. Есть такие индивиды.
Будучи старичком, Харри напишет мемуары, где будут сплошь и рядом сквозить мысли о прекрасном в постоянстве.)