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«Кристал Пэлас» арендует защитника «Челси»

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Stalker-ato
Stalker-ato ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:53
Это наш домарощенный воспитаник,никтотего не пок3пал,парню 18 лет в основу не проходит пока,но перспективы роста у него есть,поэтому буд4т опыта в КП набираться.
А,что касается грановской то она то же дурковала по полной,лукаку за 100 миллионов её пркупка,Кепа самый дорогой вратарь в мире её покупка и до этого то же косячных трансферов грановская сделала не мало.
shlomo
shlomo
вчера в 10:18
О как... покупают всех подряд а потом не знают что с игроками делать. Аренда как один из возможных вариантов.... После ухода Грановской полный бардак.
ДСА
ДСА
вчера в 09:37
Челси избавляется, но никак не может избавиться от игроцкого барахла.
Гость
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