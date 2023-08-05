«Кристал Пэлас» арендует защитника «Челси»

Защитник «Челси» Льюис Холл отправится в аренду.
По данным источника, «Кристал Пэлас» близок к заключению сделки по аренде футболиста.
Перед уходом из лондонского клуба Холл продлит контракт с «синими».
Защитник «Челси» Льюис Холл отправится в аренду.
По данным источника, «Кристал Пэлас» близок к заключению сделки по аренде футболиста.
Перед уходом из лондонского клуба Холл продлит контракт с «синими».
А,что касается грановской то она то же дурковала по полной,лукаку за 100 миллионов её пркупка,Кепа самый дорогой вратарь в мире её покупка и до этого то же косячных трансферов грановская сделала не мало.
А,что касается грановской то она то же дурковала по полной,лукаку за 100 миллионов её пркупка,Кепа самый дорогой вратарь в мире её покупка и до этого то же косячных трансферов грановская сделала не мало.