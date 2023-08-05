Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» хочет подписать форварда Вашингтона

сегодня, 00:22

«Челси» намерен подписать нападающего «Сантоса» Дейвида Вашингтона.

По информации источника, лондонцы сделали предложение бразильскому клубу по переходу игрока. «Синие» готовы заплатить за трансфер 15 млн евро, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до 20 млн. Отмечается, что президент «рыб» Андрес Руэда требует около 30 млн, но не исключено, что сделка состоится на условиях англичан.

Форвард также в последнее время вызвал интерес у других команд из Европы — «Атлетико», «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Монако».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Аталанта» близка к подписанию форварда сборной Италии
Сегодня, 00:59
Слухи«Торино» проявляет интерес к Малиновскому
Сегодня, 00:49
Слухи«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Порту» и сборной Ирана
Вчера, 23:56
Слухи«Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение по Кейну
Вчера, 23:27
«Сити» делает 21-летнего хорвата самым дорогим центрбеком в мире. Гвардиол приехал на медосмотр
Вчера, 22:28Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Барселона» подпишет таланта из «Фрайбурга»
Вчера, 20:59
Все комментарии
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 00:54
По заголовку я уж решил, что речь об Овечкине...
А что? В футбол он уже играл. За "Динамо" только. )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:30
А президент «рыб» Андрес Руэда , совсем не прост - знает, что Челси может заплатить и торгуется до конца.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 