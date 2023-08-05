«Челси» хочет подписать форварда Вашингтона

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сегодня, 00:22

«Челси» намерен подписать нападающего «Сантоса» .

По информации источника, лондонцы сделали предложение бразильскому клубу по переходу игрока. «Синие» готовы заплатить за трансфер 15 млн евро, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до 20 млн. Отмечается, что президент «рыб» Андрес Руэда требует около 30 млн, но не исключено, что сделка состоится на условиях англичан.

Форвард также в последнее время вызвал интерес у других команд из Европы — «Атлетико», «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Монако».