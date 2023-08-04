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«Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение по Кейну

вчера, 23:27

«Бавария» претендует на подписание нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

По информации источника, немецкий клуб подал финальную заявку на трансфер англичанина. Чемпионы Германии хотят, чтобы «шпоры» быстро приняли решение по футболисту. Мюнхенцы готовы переключиться на другие цели, если «Тоттенхэм» будет тянуть с ответом. Предложение «Баварии» составляет более 100 млн евро, в эту сумму также входят бонусы.

Кейн хочет, чтобы его будущее стало известно до матча 1-го тура АПЛ с «Брентфордом», который состоится 13 августа.

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
В крайнем случае Кейн может расторгнуть контракт, выплатив неустойку в 20 миллионов, которые Бавария, думаю, потом ему без проблем компенсирует:)
LOpp
LOpp
вчера в 23:51
Точно окончательное?
А то уже зае..и
Гость
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