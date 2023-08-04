«Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение по Кейну

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вчера, 23:27

«Бавария» претендует на подписание нападающего «Тоттенхэма» .

По информации источника, немецкий клуб подал финальную заявку на трансфер англичанина. Чемпионы Германии хотят, чтобы «шпоры» быстро приняли решение по футболисту. Мюнхенцы готовы переключиться на другие цели, если «Тоттенхэм» будет тянуть с ответом. Предложение «Баварии» составляет более 100 млн евро, в эту сумму также входят бонусы.