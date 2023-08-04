«Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение по Кейну

«Бавария» претендует на подписание нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
По информации источника, немецкий клуб подал финальную заявку на трансфер англичанина. Чемпионы Германии хотят, чтобы «шпоры» быстро приняли решение по футболисту. Мюнхенцы готовы переключиться на другие цели, если «Тоттенхэм» будет тянуть с ответом. Предложение «Баварии» составляет более 100 млн евро, в эту сумму также входят бонусы.
Кейн хочет, чтобы его будущее стало известно до матча 1-го тура АПЛ с «Брентфордом», который состоится 13 августа.
А то уже зае..и
А то уже зае..и