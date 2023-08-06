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Хлусевич останется в «Спартаке»

вчера, 09:10

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич не перейдёт в «Болонью». Вот что сказал по этому поводу агент футболиста:

Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет.

Хлусевич перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из тульского «Арсенала». В текущем сезоне 22-летний россиянин провёл 4 матча в РПЛ и Кубке России. Отметился 2 голами и голевой передачей, а также получил жёлтую карточку. Контракт защитника с «красно-белыми» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хлусевича в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Болоньи».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:36
Да, стареем...)) Нам только в матчах "ветеранов двора" играть уже...))
Да, только где их взять, ветеранов... Мои дворовые друзья-пацаны
давно поразьехались кто-куда, а иных уж нет...
Ладно, будем по ТВ и Инету футбол смотреть,
в нашем возрасте - это тоже развлечение.)))
Сп62
Сп62
вчера в 17:39
Ребята перестали понимать сарказм. Сказано же, человек с детства мечтал играть только за Спартак, а вы не верите.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:14
Опасно...
Я на баскетбольной "резинке" иногда вспоминаю лучшие времена, но опасно - молодёжь вперед-назад носится, а я самым последним "защитником" в раме, но нервы сдают впёред выпады делаю... В общем наутро и там и сям болит...
Так душу отводим маленько!) Мышцы держат удар, а вот за мотор ссыкотно и дыхалка....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:24
Так не все жанры съехали в "Райский Сад"...вот и Хлусевичу занеможилось!
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:07
дык..ухи уже болят от этой попсы))))
Nottrow
Nottrow
вчера в 13:00
Какая там Болонья, он еще из Арсенала не вышел.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:58
Сейчас винил снова в моде. "Эта песня без конца-начинай сначала!".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:57, ред.
Так счастлив,или хрен перейдёшь??? Пойду спрошу у Сергеича -он всё правильно знает...Не к не болеющему же за "Спартак" Временному Поверенному в Конном Цирке обращаться,ибо он только в делах ЦСКА разбирается!Даже точнее:В бухгалтерских делах департамента РФС,приватизированном малоизвестным и малоуспешным(в сравнении с преуспевающими последние 20 лет руководителями "народного хлева") г.Гинером.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:51
Для смены пластинки надо чем то обладать, а здесь.....
ABir
ABir
вчера в 12:39
Сказано, что не продается. Пусть болонцы кого-нибудь другого поищут
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:19
Привет, Шуля! Видать, на Хлусевича кто-то сильно обиделся.))
Спасибо, дружище! Эх, щас бы во дворе футбол погонять!))
Как в былые времена!...Вот, мы бы дали жару!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:24
Валерыч! Приветствую!
Извини, с телефона в эфире, на пару секунд ты был в минусе)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:22
Хлусевич и в спартаковском хозяйстве пригодится!
5 млн.?)))))
Видать товарищи перешли на более забористый материал!
Двадцатая часть от Мудрика, дешевле улыбки черепаха...., подарите Болоньи "Волк и семеро козлят")))
lotsman
lotsman
вчера в 11:16
Стандартный ответ. Конечно счастлив в Спартаке, раз трансфер не состоялся. А что он ещё может сказать? Что Хлусевич убит горем?)
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:50
эту песню-я уже 19-ть лет слышу...сменил бы Ты пластинку)))))
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:45
Если есть интерес, надо продавать... через год бесплатно вернётся...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:40
Хлусевич ещё пригодится Спартаку.
Молодой, перспективный парень, может ещё прибавить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:29
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 10:28
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 10:21
      Для Болоньи - 40 млн...Аль-Насра - 50 млн...Зенита - 60 млн...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 10:07
      Нет, никаких очных встреч. Сильнее и точка.
      В очной встрече будет Гильермо с Тео и Куинси издеваться над конюхом лысым
      альсато
      альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 10:04
      сильнее или слабея-мы увидим в очной встречи!)))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 10:04
      Значит всё отлично у Спартака, раз с берегов Невы уже минорное пение доносится, соломка для Серёжи стелится)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      вчера в 10:02
      он забил больше Чалова и Заболотного
      альсато
      альсато
      вчера в 10:02
      а где агент Джикии?...почему не работает (ВРЕТ) на рынке?))))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 10:00
      40 миллионов и можно подумать. Но нам он нужен, он сильнее любого армейца
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 09:57
      Почему о нем говорят, как о звезде?
      Это очередной игрок с заоблачной самооценкой
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 09:54
      Хлусевич слишком переоценён
      Он просто средний игрок
      rrv366baky6u
      rrv366baky6u
      вчера в 09:51
      Зачем тогда агент распускал слухи
      Вещий
      Вещий
      вчера в 09:50
      Ошибается больше всех остальных в команде. За счёт работоспособности только немного компенсирует. Неспроста Рябчука купили.... Хлусевич ещё сыроват и может в Болоньи не заиграть. Наберётся опыта в Спартаке и вырастет в классного футболиста и вперед покорять Европу.
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