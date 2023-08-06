Хлусевич останется в «Спартаке»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич не перейдёт в «Болонью». Вот что сказал по этому поводу агент футболиста:
Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет.
Хлусевич перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из тульского «Арсенала». В текущем сезоне 22-летний россиянин провёл 4 матча в РПЛ и Кубке России. Отметился 2 голами и голевой передачей, а также получил жёлтую карточку. Контракт защитника с «красно-белыми» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хлусевича в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Болоньи».
Да, только где их взять, ветеранов... Мои дворовые друзья-пацаны
давно поразьехались кто-куда, а иных уж нет...
Ладно, будем по ТВ и Инету футбол смотреть,
в нашем возрасте - это тоже развлечение.)))
Да, только где их взять, ветеранов... Мои дворовые друзья-пацаны
давно поразьехались кто-куда, а иных уж нет...
Ладно, будем по ТВ и Инету футбол смотреть,
в нашем возрасте - это тоже развлечение.)))
Я на баскетбольной "резинке" иногда вспоминаю лучшие времена, но опасно - молодёжь вперед-назад носится, а я самым последним "защитником" в раме, но нервы сдают впёред выпады делаю... В общем наутро и там и сям болит...
Так душу отводим маленько!) Мышцы держат удар, а вот за мотор ссыкотно и дыхалка....
Я на баскетбольной "резинке" иногда вспоминаю лучшие времена, но опасно - молодёжь вперед-назад носится, а я самым последним "защитником" в раме, но нервы сдают впёред выпады делаю... В общем наутро и там и сям болит...
Так душу отводим маленько!) Мышцы держат удар, а вот за мотор ссыкотно и дыхалка....
Спасибо, дружище! Эх, щас бы во дворе футбол погонять!))
Как в былые времена!...Вот, мы бы дали жару!)))
Спасибо, дружище! Эх, щас бы во дворе футбол погонять!))
Как в былые времена!...Вот, мы бы дали жару!)))
Извини, с телефона в эфире, на пару секунд ты был в минусе)
Извини, с телефона в эфире, на пару секунд ты был в минусе)
5 млн.?)))))
Видать товарищи перешли на более забористый материал!
Двадцатая часть от Мудрика, дешевле улыбки черепаха...., подарите Болоньи "Волк и семеро козлят")))
5 млн.?)))))
Видать товарищи перешли на более забористый материал!
Двадцатая часть от Мудрика, дешевле улыбки черепаха...., подарите Болоньи "Волк и семеро козлят")))
Молодой, перспективный парень, может ещё прибавить.
Молодой, перспективный парень, может ещё прибавить.
он забил больше Чалова и Заболотного
А у тебя с арифметикой плоховато. Считай в столбик.
он забил больше Чалова и Заболотного
А у тебя с арифметикой плоховато. Считай в столбик.
А при чем здесь армейцы? Или забрезжила возможность второй раз в этом веке опередить ЦСКА в таблице? Не прячься только. В ноябре вернемся к таблице
А при чем здесь армейцы? Или забрезжила возможность второй раз в этом веке опередить ЦСКА в таблице? Не прячься только. В ноябре вернемся к таблице
В очной встрече будет Гильермо с Тео и Куинси издеваться над конюхом лысым
В очной встрече будет Гильермо с Тео и Куинси издеваться над конюхом лысым
Это очередной игрок с заоблачной самооценкой
Это очередной игрок с заоблачной самооценкой
Он просто средний игрок
Он просто средний игрок