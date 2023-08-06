Хлусевич останется в «Спартаке»

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вчера, 09:10

Защитник «Спартака» и сборной России не перейдёт в «Болонью». Вот что сказал по этому поводу агент футболиста:

Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет.

Хлусевич перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из тульского «Арсенала». В текущем сезоне 22-летний россиянин провёл 4 матча в РПЛ и Кубке России. Отметился 2 голами и голевой передачей, а также получил жёлтую карточку. Контракт защитника с «красно-белыми» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хлусевича в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Болоньи».