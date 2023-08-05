«Зенит» отклонил предложение «Ноттингем Форест» о переходе Барриоса

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вчера, 23:45

«Ноттингем Форест» нацелился на полузащитника «Зенита» .

По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение о трансфере колумбийца, которое составляет около 4 млн евро. Петербуржцы его отклонили, так как хотят выручить за футболиста примерно 15 млн.