«Зенит» отклонил предложение «Ноттингем Форест» о переходе Барриоса

«Ноттингем Форест» нацелился на полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.
По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение о трансфере колумбийца, которое составляет около 4 млн евро. Петербуржцы его отклонили, так как хотят выручить за футболиста примерно 15 млн.
Это очень высокого уровня и класса игрок.
Это очень высокого уровня и класса игрок.
Тут же необъективное мнение по игроку, тут ненависть к Зениту говорит.
А Барриос действительно классный игрок и переходить в команду, которая только чудом спаслась от вылета из АПЛ после длительного отсутствия нет никакого резона. К тому же Форест может быть исключён из АПЛ из-за финансовых проблем.
Так, что здесь сам Барриос откажется и сумма не играет никакой роли.
Ну есть ещё одна версия, но она еврейская.
Форест решил на дурака купить Барриоса за 4 ляма и тут же его продать за большие деньги, тем самым начать решать свои проблемы, похоже на шутку, хотя...
Тут же необъективное мнение по игроку, тут ненависть к Зениту говорит.
А Барриос действительно классный игрок и переходить в команду, которая только чудом спаслась от вылета из АПЛ после длительного отсутствия нет никакого резона. К тому же Форест может быть исключён из АПЛ из-за финансовых проблем.
Так, что здесь сам Барриос откажется и сумма не играет никакой роли.
Ну есть ещё одна версия, но она еврейская.
Форест решил на дурака купить Барриоса за 4 ляма и тут же его продать за большие деньги, тем самым начать решать свои проблемы, похоже на шутку, хотя...
Но касаемо Зенита не стал бы говорить о "скидке из-за РПЛьной деградации".....
Шкртел...куплен за 300 т - продан за 10 млн в Ливерпуль...
Эрнани...куплен за 4 млн - продан за 6,47 млн в Парму...
Гарай...куплен за 6 млн - продан за 24 млн в Валенсию...
Паредес...куплен за 23 млн - продан за 40 млн в ПСЖ...
Халк...куплен за 40 млн - продан за 56 млн в Шанхай...
Малком...куплен за 40 млн - продан за 60 млн в Аль-Хиляль...
Ренан...куплен за 0 млн - стоимость на сегодня 9 млн...
Сантос...куплен за 14 млн - стоимость на сегодня 18 млн...
Клаудиньо...куплен за 12 млн - стоимость на сегодня 20 млн...
Барриос...куплен за 15 млн - стоимость на сегодня 18 млн...
Касаемо Ноттингема - парни либо оборзели...либо шальные деньги поссорили их с разумом и адекватностью.....
Они только за прошлый сезон накупили ноунеймов на 195 млн.....а за реально неплохого Барриоса предлагают сумму как будто Вильмару 56 лет....и он играет во второй монгольской лиге....
Зенит сможет продать им Барриоса за 4 млн только если до конца контракта останется полторы минуты.....а в реалии у него контракт до 2026-го года....
Но касаемо Зенита не стал бы говорить о "скидке из-за РПЛьной деградации".....
Шкртел...куплен за 300 т - продан за 10 млн в Ливерпуль...
Эрнани...куплен за 4 млн - продан за 6,47 млн в Парму...
Гарай...куплен за 6 млн - продан за 24 млн в Валенсию...
Паредес...куплен за 23 млн - продан за 40 млн в ПСЖ...
Халк...куплен за 40 млн - продан за 56 млн в Шанхай...
Малком...куплен за 40 млн - продан за 60 млн в Аль-Хиляль...
Ренан...куплен за 0 млн - стоимость на сегодня 9 млн...
Сантос...куплен за 14 млн - стоимость на сегодня 18 млн...
Клаудиньо...куплен за 12 млн - стоимость на сегодня 20 млн...
Барриос...куплен за 15 млн - стоимость на сегодня 18 млн...
Касаемо Ноттингема - парни либо оборзели...либо шальные деньги поссорили их с разумом и адекватностью.....
Они только за прошлый сезон накупили ноунеймов на 195 млн.....а за реально неплохого Барриоса предлагают сумму как будто Вильмару 56 лет....и он играет во второй монгольской лиге....
Зенит сможет продать им Барриоса за 4 млн только если до конца контракта останется полторы минуты.....а в реалии у него контракт до 2026-го года....
Трансфермаркет его оценивает еще дороже, чем хочет за него выручить клуб.
Трансфермаркет его оценивает еще дороже, чем хочет за него выручить клуб.