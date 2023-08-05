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«Зенит» отклонил предложение «Ноттингем Форест» о переходе Барриоса

вчера, 23:45

«Ноттингем Форест» нацелился на полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение о трансфере колумбийца, которое составляет около 4 млн евро. Петербуржцы его отклонили, так как хотят выручить за футболиста примерно 15 млн.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:27
идут они лесом дровосяки
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:54
4 ляма за Барриоса - это конечно мало.
Это очень высокого уровня и класса игрок.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:34
На халяву англичанам игрока не удалось заполучить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:15, ред.
Заметил, что когда за игрока ЦСКА, который намного ниже классом чем Барриос, предлагают даже больше сумму, кое кто кричит, что это сильно мало и продавать не будем.
Тут же необъективное мнение по игроку, тут ненависть к Зениту говорит.
А Барриос действительно классный игрок и переходить в команду, которая только чудом спаслась от вылета из АПЛ после длительного отсутствия нет никакого резона. К тому же Форест может быть исключён из АПЛ из-за финансовых проблем.
Так, что здесь сам Барриос откажется и сумма не играет никакой роли.
Ну есть ещё одна версия, но она еврейская.
Форест решил на дурака купить Барриоса за 4 ляма и тут же его продать за большие деньги, тем самым начать решать свои проблемы, похоже на шутку, хотя...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:21, ред.
Бывают ошибки селекции...как с аргентинцами...бывают возрастные скидки как с Алвешом....трансферы есть трансферы...некая лотерейность неизбежна....

Но касаемо Зенита не стал бы говорить о "скидке из-за РПЛьной деградации".....

Шкртел...куплен за 300 т - продан за 10 млн в Ливерпуль...
Эрнани...куплен за 4 млн - продан за 6,47 млн в Парму...
Гарай...куплен за 6 млн - продан за 24 млн в Валенсию...
Паредес...куплен за 23 млн - продан за 40 млн в ПСЖ...
Халк...куплен за 40 млн - продан за 56 млн в Шанхай...
Малком...куплен за 40 млн - продан за 60 млн в Аль-Хиляль...
Ренан...куплен за 0 млн - стоимость на сегодня 9 млн...
Сантос...куплен за 14 млн - стоимость на сегодня 18 млн...
Клаудиньо...куплен за 12 млн - стоимость на сегодня 20 млн...
Барриос...куплен за 15 млн - стоимость на сегодня 18 млн...

Касаемо Ноттингема - парни либо оборзели...либо шальные деньги поссорили их с разумом и адекватностью.....
Они только за прошлый сезон накупили ноунеймов на 195 млн.....а за реально неплохого Барриоса предлагают сумму как будто Вильмару 56 лет....и он играет во второй монгольской лиге....
Зенит сможет продать им Барриоса за 4 млн только если до конца контракта останется полторы минуты.....а в реалии у него контракт до 2026-го года....
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
Трансфермаркет его оценивает еще дороже, чем хочет за него выручить клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:27
Должен стоить? Игрок стоит столько сколько за него дают сегодня, а не сколько хочет продавец. Никто за него не даст 15 млн, тк понимают, что деградация после игр в РПЛ неизбежна
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:09
Барриос лучший опорник в РПЛ, как минимум должен стоить в три, а то и в пять раз дороже, чем дают хитрые англичане.
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