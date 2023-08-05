Травма и сложный характер мешают продаже. ЦСКА стоит отказаться от трансфера Карраскаля

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вчера, 14:27

Поможет решить кадровые проблемы.

История с продажей Хорхе Карраскаля затянулась – колумбиец травмирован, что мешает переговорам, да и финансовый характер, ценник накладывают свой отпечаток. Рассказываем о сложившейся ситуации в отношениях полузащитника с ЦСКА .

Заложники ситуации

Год назад спрос на хавбека был бы принципиально иной – осенью 2022 года Хорхе был лидером «армейцев», его манера брать игру на себя приносила результат и была эффектной. Но сейчас дела обстоят на порядок хуже. 25-летний хавбек травмирован – в новом сезоне он еще не играл, пропустил даже матч за Суперкубок России против «Зенита».

У игрока сложились непростые отношения с главным тренером Владимиром Федотовым. Ситуация обострилась еще в октябре – тогда после московского дерби со «Спартаком» менеджер «армейцев» заявлял:

Одновременная замена Медины и Карраскаля? Была необходимость усиливаться, перехватывать инициативу. Было видно, что они не выполняли тех функций, на которые мы договорились в перерыве. Любой амбициозный футболист, уходя с поля, недоволен, но есть и другие, которые хотят себя проявить. Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда‑нибудь подальше.

Только вот Медина свои ошибки понял – и сверкнул на позиции латераля весной. А колумбиец присел на скамейку.

Кому-то придется пойти на уступки

На компромисс точно придется пойти – будь то игроку, тренеру или клубу. У каждого он свой. Что касается Хорхе, путь в старт для него лежит только через необходимость наступить на горло своей гордости – зимой Федотов говорил, что колумбиец не играет потому, что честно проиграл конкуренцию. Возможно, этот факт и вывел полузащитника из себя – на статус запасного он соглашаться готов не был, как и бороться за основу. При этом сезон-22/23 показал – у Федотова неприкасаемых нет. Кучаев, регулярно игравший в первой части чемпионата, тоже перестал выходить в старте. Зато с первых минут на поле начал появляться Антон Заболотный. В отдельные периоды игровое время получал даже Адольфо Гайч. Если даже они в какой-то момент мелькали в стартовом составе (Антон – и сейчас продолжает), если даже «Спартак» боится за раздевалку в случае подписания колумбийца, то дело точно не в наставнике.

Компромисс для Федотова – пойти на уступки в отношениях с Карраскалем. У «армейцев» и без того короткая скамейка, все чаще приходится обращаться к необстрелянным новичкам – это сейчас результат есть, но приносят его на свежих ногах, а дальше на первый план выйдет опыт, мастерство, стабильность. Готовы Арбузов, Рядно, Кисляк или Ермаков держать планку игрока старта обладателя Кубка России и серебряного призера РПЛ ? А Хорхе при его сложном характере остается топ-исполнителем – хорош при владении мячом, обостряет и не боится взять игру на себя. Это еще не говоря о том, что с Карраскалем в старте получится Чалова вернуть на острие, а Заболотного – на скамейку.

Для ЦСКА важнейшим является вопрос ценообразования. Понятно, что прогадать с суммой отступных «армейцы» не хотят – из талантливого, но строптивого колумбийца надо выжать максимум. Но при наличии спроса на 25-летнего хавбека «красно-синие» отклонили все предложения – по слухам, в списке претендентов были и «Динамо», и «Васку да Гама», и «Атлетико Паранаэнсе». Сообщалось, что некоторые готовы были заплатить москвичам 8 миллионов евро. Может, чтобы избавиться от токсичного актива, стоит поступиться в цене?

«Динамо» — последний шанс

За это время у ЦСКА было достаточно вариантов. В начале июля появился инсайд об интересе со стороны «Торино» — итальянцы были готовы арендовать Карраскаля с правом выкупа за 8 млн евро. Похожие условия предлагал «Атлетико Паранаэнсе» (аренда с выкупом в 8 млн за 50 % прав на игрока – затем изменил условия). ПАОК быстро проиграл конкуренцию – греки предлагали лишь 4,5 миллиона.

Теперь на горизонте – лишь российские клубы. «Спартак» отказался от Хорхе, забрав Медину, «Зенит» присматривался к колумбийцу лишь как к альтернативе на случай ухода Клаудиньо. Теперь основной вариант – «Динамо». Новый тренер «бело-голубых» Марцел Личка одобрил потенциальную сделку.

При этом отмечалось, что в переговорах большую инициативу проявляют «армейцы» — «бело-голубые» не так активны, понимая проблемы полузащитника. Сейчас у «Динамо» возникли сложности с продлением контракта Константина Тюкавина – обсуждая возможный трансфер юного форварда, «бело-голубые» сообщили «красно-синим» об интересе к Карраскалю и Мухину.

Теперь боссы коллектива – в выжидательной позиции. Хорхе адаптировался в Премьер-Лиге, был успешен в России, его качества никуда не делись. В то же время поведение игрока остается главным риск-фактором, он до сих пор находится в лазарете – плюс москвичи подыскали более экономичный вариант в Южной Америке. Так что «Динамо» никуда не торопится – руководство требует более адекватный ценник на Карраскаля. А на случай, если «армейцы» на это не согласятся, у «бело-голубых» есть альтернатива.