В «Локомотиве» заявили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что ведутся переговоры с «Вердером» о переходе защитника Наира Тикнизяна в команду из Германии.
Глава совета директоров «красно-зелёных» Юрий Нагорных ранее сообщил, что клуб считает адекватной цену за игрока в размере 5,5 млн евро.
Да, мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Какова вероятность, что он уйдёт? Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас. Пока по сумме мы не договорились.
- Да если он (по вашим меркам) хороший игрок - так и удерживайте его в своём клубе руками и ногами, выигрывайте с ним чемпионат и кубок и т.д.
- А если клуб, "якобы"борющийся за призовые места в РПЛ И Кубке; прямо с начала сезона начинает продавать своих "якобы" молодых "звёзд" направо и налево -?
- Да кто же поверит, что игроки - "суперзвёзды"?
- Да кто же поверит, что клуб, их продающий в самом начале сезона, действительно "суперклуб"?
- Вопросов много... Ответов бы дождаться...
- Да если он (по вашим меркам) хороший игрок - так и удерживайте его в своём клубе руками и ногами, выигрывайте с ним чемпионат и кубок и т.д.
- А если клуб, "якобы"борющийся за призовые места в РПЛ И Кубке; прямо с начала сезона начинает продавать своих "якобы" молодых "звёзд" направо и налево -?
- Да кто же поверит, что игроки - "суперзвёзды"?
- Да кто же поверит, что клуб, их продающий в самом начале сезона, действительно "суперклуб"?
- Вопросов много... Ответов бы дождаться...