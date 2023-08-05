В «Локомотиве» заявили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» заявил, что ведутся переговоры с «Вердером» о переходе защитника в команду из Германии.

Глава совета директоров «красно-зелёных» ранее сообщил, что клуб считает адекватной цену за игрока в размере 5,5 млн евро.

Да, мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Какова вероятность, что он уйдёт? Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас. Пока по сумме мы не договорились.