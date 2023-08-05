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В «Локомотиве» заявили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну

вчера, 23:34

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что ведутся переговоры с «Вердером» о переходе защитника Наира Тикнизяна в команду из Германии.

Глава совета директоров «красно-зелёных» Юрий Нагорных ранее сообщил, что клуб считает адекватной цену за игрока в размере 5,5 млн евро.

Да, мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Какова вероятность, что он уйдёт? Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас. Пока по сумме мы не договорились.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Локомотив не торгуется, выставили ценник и ни копейки не уступят.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Даже если договорятся по сумме, не факт, что переход состоится - сплошная "говорильня"...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:31
Могут возникнуть проблемы с фрицами !)
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:14
- Новость, конечно, офигеть. Ну надо же - переговоры о переходе игрока из РПЛ в немецкий клуб! И это в нынешнее время??? И что, после его продажи Вы будете счастливы??? Вам что, денег на жизнь не хватает?

- Да если он (по вашим меркам) хороший игрок - так и удерживайте его в своём клубе руками и ногами, выигрывайте с ним чемпионат и кубок и т.д.

- А если клуб, "якобы"борющийся за призовые места в РПЛ И Кубке; прямо с начала сезона начинает продавать своих "якобы" молодых "звёзд" направо и налево -?

- Да кто же поверит, что игроки - "суперзвёзды"?

- Да кто же поверит, что клуб, их продающий в самом начале сезона, действительно "суперклуб"?

- Вопросов много... Ответов бы дождаться...
Гость
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