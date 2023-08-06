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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Зените» высказались о возможном уходе Коваленко в «Крылья Советов»

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протон
протон ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 02:59
Непонятно зачем вообще подписывали, даже шанса не получил. Тогда сразу бы и оставили в аренде, бред.
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:09
Играть нужно давать своим игрокам, а не растить Венделов.
makkie
makkie
вчера в 21:05
А зачем Коваленко Зениту?
Взяли ради того, чтобы взять - а по факту просиживает штаны на лавке. Сегодня даже на замену не вышел.
sova147
sova147
вчера в 19:26
Лучше спросить у Семака!
adekvat
adekvat
вчера в 19:22
Может не может, что ответил не понятно. А Семак в курсе?
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