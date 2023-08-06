В «Зените» высказались о возможном уходе Коваленко в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно возможного ухода полузащитника Александра Коваленко в «Крылья Советов» на правах аренды.
Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно возможного ухода полузащитника Александра Коваленко в «Крылья Советов» на правах аренды.
Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи.
Взяли ради того, чтобы взять - а по факту просиживает штаны на лавке. Сегодня даже на замену не вышел.
Взяли ради того, чтобы взять - а по факту просиживает штаны на лавке. Сегодня даже на замену не вышел.