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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал Кубка арабских чемпионов

вчера, 23:03

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» (3:1) в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Аль-Хиляля» Мохамед Канно. В дополнительное к первому тайму время нападающий Малком удвоил преимущество «Аль-Хиляля». На 57-й минуте полузащитник «Аль-Шабаба» Густаво Куэльяр сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла аль-Хамдан установил окончательный счёт в матче.

В финале «Аль-Хиляль» сыграет против «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

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08 августа
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:45
мог ли он мечтать о противостоянии с великим Роналду ?!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Ждем матч сезона. Кто лучше: Малком или Роналду?
vka5s2v82q6m
vka5s2v82q6m
сегодня в 06:05
Теперь осталось только Роналду обыграть
47au4jsdg444
47au4jsdg444
сегодня в 05:31
Финал Хиляль вряд ли выиграет
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:35
На одном уровне с Роналду
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:22
Не мал этот ком..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:19
Вот такой он - простой русский парень.Молодец, рад за него.
drug01
drug01
вчера в 23:19
Финал покажет кто сильней!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 23:06
Остановите эту машину!
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