Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал Кубка арабских чемпионов

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вчера, 23:03

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» (3:1) в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Аль-Хиляля» Мохамед Канно. В дополнительное к первому тайму время нападающий Малком удвоил преимущество «Аль-Хиляля». На 57-й минуте полузащитник «Аль-Шабаба» Густаво Куэльяр сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла аль-Хамдан установил окончательный счёт в матче.

В финале «Аль-Хиляль» сыграет против «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.