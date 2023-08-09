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ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России

вчера, 20:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

ЦСКА проиграл «Факелу» (0:2) в матче 2-го тура Кубка России.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Максим Максимов. На 79-й минует Максимов оформил дубль.

ЦСКА идёт на 1-м месте в группе А (3 очка), «Факел» занимает 3-е место (3 очка).

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08 августа
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:24
Недооценили Факел и не настроились как следует армейцы.
Воронежцев с заслуженной победой!
протон
протон
сегодня в 06:49
Турнирное положение Факела в чемпионате России и то, что показал вчера Факел. это сравнить очень трудно. Спартак даст бой за второе место в чемпионате Зениту. Зенит, конечно, еще не набрал ход, пока старт безуспешный по сути. Но посмотрим еще пару игр.
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Непросто будет ЦСКА бороться на двух фронтах
112910415
112910415
сегодня в 05:00
настроя на игру не оказалось
ДСА
ДСА
сегодня в 03:06
Это самая настоящая сенсация. Ведь до матча казалось, что всё очевидно.
Jocket
Jocket
сегодня в 01:08
Факел просто был сильнее, и у него спонсоо не Почта России
sova147
sova147
вчера в 23:22
Не надо слишком ругать ЦСКА, в группе равенство!
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:12
Главное чего нам не хватило в этой игре, так это самоотверженной борьбы за победу. Шапкозакидательство ещё до игры. Как же мы Локо разгромили, а тут како-то Факел. Это было видно даже по основному составу на игру. Как можно было выпускать одного Заболотного в нападении? Да, он работяга, которых ещё поискать, но он не голеадор. Вот и получили щелчок по носу.
Ironigor
Ironigor ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 23:09
Именно об этом я и говорил. Федотов не смог настроить команду на этот матч . Ну а футбол ⚽️ действительно бывает разным, за это мы его и любим .
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:05
После уверенной победы над Локо трудно настроится на игру с командой рангом ниже. Вот и получили, что получили. В РПЛ уже давно нет команд которые можно обыграть в полноги. Вроде все это знают, но периодически влетают заведомо слабым командам.
Ironigor
Ironigor ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:56
Ты хотел сказать Факел наверное, а написал Уфа !)
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Команда и есть инструмент будь он рояль или скрипка , а то и сложнее оркестр . И как его настроишь , такого качества звучание и получишь ! Каков дирижёр, такой и оркестр ! Гергиев не даст соврать ! Ну а в футболе Анчелотти или тот же Пеп Гвардиола, а ещё и Манчестер Юнайтед команда чисто Фергюсона , яркое тому подтверждение !!! А остальное всё философия твоя ! Спасибо тебе за понимание . Удачи ! Спорить с тобой не собираюсь.
pomor45
pomor45
вчера в 22:53
Объективная причина побед и поражений одна - одни забивают больше, а другие меньше. Всё остальное субъективные мнения.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:25
Вот видите, как Федотов многолик. И любой тренер тоже. Облик тренера в глазах болельщика создаёт результат - вещь капризная и непостоянная, как и сама игра. Поэтому и оценки тренера болельщиками варьируются в диапазоне от князей до грязей. На самом деле тренер такой, как он есть и делает то, что знает и умеет. Понятия тренерская команда, тренерская победа не имеют никакого конкретного содержания и определения в силу уже только одного того обстоятельства, что самая непостоянная составляющая в игре - это сам игрок, живой человек со всеми его эмоциями, настроениями, личными проблемами и индивидуальной психикой. Команда не рояль, который настройщик может настроить на заданные параметры. Команду можно и должно попытаться настроить, что и делают тренеры, но никогда нельзя быть уверенным в достижении желаемых параметров. Также невозможно настроить игру и управлять ею. Законы игры никем не изучены и как они протекают никто не знает. Думаю, что и не узнает никогда. Иначе игра перестанет быть игрой и превратится в рояль. Кому это нужно?
Red blu
Red blu ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Так и есть у всех по три очка.

№ команда матчи поб. нич. пораж. заб. проп. очки
1 ЦСКА 2 1 0 1 6 2 3
2 Факел 2 1 0 1 3 3 3
3 Сочи 2 1 0 1 3 3 3
4 Оренбург 2 1 0 1 2 6 3
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14, ред.
Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку.

Но надо отдать должное Факелу, 11 человек в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной.

После двух туров все команды в нашей группе А набрали по 3 очка.

Вся борьба еще впереди.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38, ред.
В трех матчах сезона армейцы не забили голов с игры и ещё в одном лишь один и проиграли. Матч против ярошика не беру в счёт, а против паровоза пенальти и шальные голы на удачу.
Я знаю причину и она только одна, без волос.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:14
У всех по три очка?
9jrgz6zw8w5g
9jrgz6zw8w5g
вчера в 21:12
Кони этот матч слили
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:06
Просто у Спартака Промес, Бонгонда и Игнатов, а в цска Заболотный, который не может с 3 метров в пустые ворота попасть )))
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:05
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:03
    ЦСКА решил дезориентировать и ослабить бдительность своих соперников. Особенно Зе.
    Viollator
    Viollator
    вчера в 21:02
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:59, ред.
      Кони хотели как Спартак с НН выпендриться....но "гранаты оказались не той системы")...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Владимир Анохин (раскрыть)
      вчера в 20:54, ред.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 20:52
        Без пенальти нет команды((
        Есть что-то кармическое в этом, много негатива вчера было от лучшего, позором игру Спартака называл, вот вот
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 20:51
        В прошлом розыгрыше Кубка начали с проигрыша Торпедо. В этом -- Факелу.
        Абсолютно не страшное поражение. Болельщиков Факела с заслуженной победой.
        Воронеж ликует ))).
        Capral
        Capral ответ particular (раскрыть)
        вчера в 20:45
        Или беззубый ЦСКА...
        Николай Жунин
        Николай Жунин
        вчера в 20:43
        При таком регламенте вообще почти все матчи полная ахинея.
        Просто какой-то кожаный мяч с участием профи, впрочем тех, которые деградировали.
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 20:41, ред.
        Мои поздравления всем болельщикам Факела с заслуженной Победой !
        Сегодня ЦСКА проиграл сам себе прежде всего. А источник всего того что происходило на поле в лице ЦСКА, это ошибка всего тренерского штаба команды во главе с Федотовым. Ошибка в выборе основного состава на игру, и ещё что более важное, команда вышла на этот матч с чувством явного превосходства и некой небрежности к сопернику. Это и послужило тому, что итоговый счёт на табло был в пользу гостевой команды.

        Евсеев по всем статьям переиграл Федотова, чисто тренерская Победа Евсеева ! С чем его и болельщиков поздравляю! А Федотов даже не смог в перерыве настроить команду и исправить создавшуюся ситуацию. Тупые набросы в штрафную, которые легко читались защитой Факела, и отличная игра голкипера Гудиева не позволили даже размочить итоговый счёт. Обидно не то что ЦСКА проиграл, а обидно то, что даже не смогли забить команде со дна турнирной таблицы.

        Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра, всё только начинается !
        Гость
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