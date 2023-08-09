ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России

ЦСКА проиграл «Факелу» (0:2) в матче 2-го тура Кубка России.
На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Максим Максимов. На 79-й минует Максимов оформил дубль.
ЦСКА идёт на 1-м месте в группе А (3 очка), «Факел» занимает 3-е место (3 очка).
Сегодня ЦСКА проиграл сам себе прежде всего. А источник всего того что происходило на поле в лице ЦСКА, это ошибка всего тренерского штаба команды во главе с Федотовым. Ошибка в выборе основного состава на игру, и ещё что более важное, команда вышла на этот матч с чувством явного превосходства и некой небрежности к сопернику. Это и послужило тому, что итоговый счёт на табло был в пользу гостевой команды.
Евсеев по всем статьям переиграл Федотова, чисто тренерская Победа Евсеева ! С чем его и болельщиков поздравляю! А Федотов даже не смог в перерыве настроить команду и исправить создавшуюся ситуацию. Тупые набросы в штрафную, которые легко читались защитой Факела, и отличная игра голкипера Гудиева не позволили даже размочить итоговый счёт. Обидно не то что ЦСКА проиграл, а обидно то, что даже не смогли забить команде со дна турнирной таблицы.
Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра, всё только начинается !
Сегодня ЦСКА проиграл сам себе прежде всего. А источник всего того что происходило на поле в лице ЦСКА, это ошибка всего тренерского штаба команды во главе с Федотовым. Ошибка в выборе основного состава на игру, и ещё что более важное, команда вышла на этот матч с чувством явного превосходства и некой небрежности к сопернику. Это и послужило тому, что итоговый счёт на табло был в пользу гостевой команды.
Евсеев по всем статьям переиграл Федотова, чисто тренерская Победа Евсеева ! С чем его и болельщиков поздравляю! А Федотов даже не смог в перерыве настроить команду и исправить создавшуюся ситуацию. Тупые набросы в штрафную, которые легко читались защитой Факела, и отличная игра голкипера Гудиева не позволили даже размочить итоговый счёт. Обидно не то что ЦСКА проиграл, а обидно то, что даже не смогли забить команде со дна турнирной таблицы.
Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра, всё только начинается !
Но надо отдать должное Факелу, 11 человек в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.
Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной.
После двух туров все команды в нашей группе А набрали по 3 очка.
Вся борьба еще впереди.
Но надо отдать должное Факелу, 11 человек в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.
Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной.
После двух туров все команды в нашей группе А набрали по 3 очка.
Вся борьба еще впереди.