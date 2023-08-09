ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России

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вчера, 20:28

ЦСКА проиграл «Факелу» (0:2) в матче 2-го тура Кубка России.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Максим Максимов. На 79-й минует Максимов оформил дубль.