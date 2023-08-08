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«Барселона» одержала волевую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке Гампера

вчера, 23:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче Кубка Жоана Гампера.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 24-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп сравнял счёт, а на 36-й минуте Скипп оформил дубль. На 81-й минуте форвард «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Ансу Фати вывел каталонский клуб вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Абде Эззалзули удвоил преимущество «Барселоны».

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча. Ежегодно его организует «Барселона».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:58
Из товарищеского матча придумали Кубок. Вот так титулы и получают.
sova147
sova147
вчера в 23:12
Турнир из одной игры тем не менее игра была боевая!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:03
Барса все таки дожала Тоттенхэм.
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