«Барселона» одержала волевую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке Гампера

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вчера, 23:01

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче Кубка Жоана Гампера.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 24-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп сравнял счёт, а на 36-й минуте Скипп оформил дубль. На 81-й минуте форвард «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Ансу Фати вывел каталонский клуб вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Абде Эззалзули удвоил преимущество «Барселоны».

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча. Ежегодно его организует «Барселона».