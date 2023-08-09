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Гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

вчера, 20:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.

Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

«Зенит» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (0 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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08 августа
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
команды продемонстрировали примерно равную игру
Nottrow
Nottrow
сегодня в 01:11
Зенит с очередной победой!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:21
Не матч, а концерт,феерия, огонь)
memphis
memphis ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:50
    Справедливый Хам
    Справедливый Хам ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 22:26, ред.
    Хорошо, если вы меня за такую мелочь заблокировали, заблокируйте тогда и Ваню лучшего или как там его. Как то не очень в каждой новости любимой команды читать какой зенит плохой, какие там негодяи, и прочую желчь.

    Вообще пожизненный бан за безобидный троллинг это мощно, впервые с таким сталкиваюсь.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Справедливый Хам (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Здравствуйте.

    Имело место регулярное нарушение правил, в особенности троллинг и оскорбительные высказывания в отношении футбольных клубов. Поэтому бан отменять не будем. Но можно вернуться с другим аккаунтом, что Вы уже сделали.

    Связи с администрацией ни у кого из пользователей нет

    Вопрос закрыт.
    viv
    viv
    вчера в 22:05
    Судья решил не назначать пенальти в ворота лазурных. Дал возможность выиграть с минимальным счетом.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:04, ред.
    Фортануло Семаку...год назад...там же....в Кубке он проиграл...0:2...Крыльям...

    Всё равно непонятно...зачем владеть мячом если это не ведёт к обострению...
    Наверное хитрый ход...который через десятилетия будут изучать в тренерских школах...в разделе "Тренерский гений Семака - миф или реальность"....

    Пятиподрядкратный тренер чемпион сделал выводы из прошлогоднего поражения....и...решил что клин клином выбивают...и обыграл крылья Советов с помощью бывшего игрока Крыльев Советов...

    Не пропустить в Самаре...где Крылья за 3 последних матча не наколотили 10 голов - это полный формидабль....
    Сергееву респект..реальный джокер...
    Справедливый Хам
    Справедливый Хам
    вчера в 22:03, ред.
    "Вопрос к модератору" Выскажусь по поводу блокировки моего аккаунта Кайзеркрюгер. Бан пожизненный, хотя по сути тс мой стороны не было даже нарушения. Причина блокировки якобы многократное нарушение правил. Пару банов на сутки для вас это многократно? С моей стороны было справедливое замечание в сторону одного пользователя, который своим спамом на ветке чужой команды давно всем действует на нервы (вы знаете о ком я) и возможно он как то связан с администрацией, раз ему позволительно все это вытворять. Но пожизненный бан ни за что это перебор. Прошу пересмотреть, ибо не согласен.
    pomor45
    pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Видите ли, болельщики слишком эмоциональны и предвзяты, чтобы быть экспертами. Семак в УФЕ для них был прогрессирующим тренером без каких-либо на то тренерских достижений - просто из симпатий, а в Зените, став чемпионом пять раз кряду, он для тех же болельщиков стал физруком. Ганчаренко "дослужился" в ЦСКА от прогрессивного тренера в Беларуси до физрука, но он же в Урале, ничего в профессиональном плане не прибавив, всё чаще обретает симпатии качественного тренера. Полагаю, что в этом деле всё же следует руководствоваться оценками опросов экспертов, основанными на достигнутых результатах. Скажете, что у Семака состав, с которым чемпионом может стать любой физрук, но тот же Ганчаренко имел в ЦСКА состав несоизмеримо лучший, чем в Урале, а до того в Уфе, но но желанного болельщикам результата не дал и обрёл от них титул "физрука". Таких примеров в РПЛ много, как и во всей мировой практике. Скажу ещё, что лично мне футбол Семака не нравится своей нерациональностью. Я не люблю это плетение кружевов и бессмысленный, скучный контроль мяча. Мне нравится острая атака с минимальным количеством передач и эффективный возврат мяча при потерях. Но, у руля команды Семак со своим видением и, главное, результатом и я не считаю его критику объективной и, тем болел, не стану раздавать обидные ярлыки ни ему, ни другим тренерам. Высказывайте свои мнения - ваше право - а оценки и ярлыки оставьте тем, кому это право принадлежит - профессионалам.
    MIvan
    MIvan ответ AlVi77 (раскрыть)
    вчера в 21:31
      adekvat
      adekvat ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 21:17
      Да ничего он не выстраевает, тыкает пальцем в небо. Тренер Зениту нужен, а не Семак.
      pomor45
      pomor45 ответ memphis (раскрыть)
      вчера в 21:16, ред.
      У Осинькина ничего не получится, пока живот не уберёт. Это же просто срам для спортивного человека - отрастить такое пузо. Явный признак личного безволия.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 21:15
      Пол тайма пацаны из крыльев катали дорогостоящих звезд как пацанов.
      pomor45
      pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 21:12
      Салтыков пока не научился убедительно конструировать нарушение на пенальти. Он рухнул не синхронно с касанием мяча игроком Зенита, или мгновением раньше, а мгновением позже, когда мяч уже ушёл от него. Судья и ВАР такую конструкцию не приняли, но и симуляцию жёлтой не отметили. Так что, квиты. Салтыков молодой, талантливый и технологию конструирования пенальти ещё освоит, как элемент игры, принятый на вооружение лучшими игроками Европы.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:02
      Класса хватает, но организации и взаимопонимания ещё мало, игры много, но 90% - пустой контроль мяча, рациональной игры процентов на 10, чего однако хватило на один гол. Что выстраивает Семак без ушедших игроков, пока непонятно, но это не нашего ума дело.
      Ironigor
      Ironigor ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 20:56
      Ничего удивительного, они на VAR были заняты .
      Мешков подтвердит !)
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 20:42
      Не знаю насчёт теории заговора, но за такое нарушение беспристрастный ВАР должен ставить пенальти.
      AlVi77
      AlVi77
      вчера в 20:39
      Поздравляю зенит с наличием денег на судей карманных и мервый полуосновной состав
      abuefftagir
      abuefftagir
      вчера в 20:37
      Прекрасно играли Крылья, содержание игры, самоотдача на уровне,это когда чуть чуть не повезло и хватило точности при завершении атак.Ну откроенно повезло Газпрому.Ну можно с уверенностью сказать что эти команды одного уровня.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 20:35
      Все правильно. Самаре в кубке надо молодежь проверять , что бы не заседелась на скамье
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 20:35
      Играют Белоснежки,а спасает русский ванька.В прямом и переносном смыслах.
      memphis
      memphis
      вчера в 20:30
      Осинькин верно оценивает состав: кубок в этом году нам особо не интересен. Чемпионат и место без нервов актуально.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:29
      Поздравляю Зенит с трудной победой...
      Гость
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