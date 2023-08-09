Гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.
Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
«Зенит» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (0 очков).
|Крылья Советов0 : 1Зенит
|Матч завершен
«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.
Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
«Зенит» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (0 очков).
Мешков подтвердит !)
Мешков подтвердит !)