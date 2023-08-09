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«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче с тремя пенальти

вчера, 22:44
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«Динамо» обыграло «Краснодар» (4:3) в матче 2-го тура Кубка России.

На 31-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 35-й минуте Вячеслав Грулев удвоил преимущество московского клуба. На 41-й минуте полузащитник Никита Кривцов сократил отставание «Краснодара». На 45-й минуте хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов не реализовал пенальти. На 47-й минуте нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан установил равенство на табло. На 68-й минуте Вячеслав Грулев оформил дубль, а на 77-й минуте Джон Кордоба реализовал пенальти, вновь сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время победу «Динамо» принёс гол Арсена Захаряна со штрафного удара — мяч залетел в сетку рикошетом от головы игрока «быков» Ленини.

«Динамо» после этого поединка идёт на 2-м месте в группе D (4 очка), «Краснодар» занимает 4-е место (0 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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08 августа
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 09:12
Доброго утра!

Когда нет забитых мячей, когда у большинства болельщиков возникает ощущение договорняка, когда судья, с завидным постоянством, не видит нарушения одной какой то команды, когда игроки очень опасно играют (в кость), когда играет "Зенит", когда Семак выходит на поле и "качает" права арбитру ( ведь это тоже относится к игре), когда.... проигрывает Спартак....!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:01, ред.
Надо на 91-й минуте судье свистеть и все....
А то динамики фишку пробили...грубят 2 тайма...из-за этого допвремя назначают...тут то они и просыпаются...))

Против Зенита или Краснодара тактика ясна и понятна....Коси,толкай,роняй,хватай а там пенальти допвремя и счастье...нас ещё потом за эту чудо тактику будут называть самоотверженными...борющимися до конца...
Понятно что Марцел располагает подбором игроков которым проще ломать чем строить...но борьба и умышленная грубость ради выключения планов соперника все же разные вещи...одно как правило приветствуется...второе вызывает антипатию....ибо футбольного там мало...
112910415
112910415
сегодня в 05:12
ну прямо искромётный футбол !
e3kq263vq93q
e3kq263vq93q
сегодня в 03:59
Последнее время наши команды радуют своей результативностью
TheBoLt
TheBoLt ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:46
0-0 вообще не нравится
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:54
А какие игры не нравятся?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:48
Мну такие такие игры очень нравятся
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:47
На этот сезон судейскому корпусу поставлена задача не назначенные в ворота "Зенита" пенальти распределять среди матчей других команд.
баск
баск ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:03
Это точно, веселиться будем много, провели 5 официальных матчей- мячи 12:12)
Навскидку и не вспомнить, когда такое было..

Немножко жалко Антона Владимировича- его 99 сухих матчей превратятся в 100
не скоро, наверное..)
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:02
Наблюдателю со стороны -вероятно было интересно и весело. Вам не хватало Сперцяна...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
Хороша была игра, очень нервная. побольше бы таких, а не унылое 0-0
Capral
Capral ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 23:33
Рыбак рыбака- видит... и дальше по тексту!!!
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Да Виктор, это я.
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:28
Бессмертный хорош, по сути выдал голевую на Скопу, но в моменте с пенальти не хватило опыта. Срубил убегавшего в направлении Краснодара Кордобу.
А в целом с Личкой с самого начала видно, что он хочет от команды. От предыдущего ГТ никто так с этим и не разобрался до самого увольнения :)) Вполне вероятно, что мы не влезем в призы, а может и вовсе сезон не будет сильно лучше предыдущего (по набранным баллам), но то, что за Динамо будет крайне интересно наблюдать (при чём не только нам), можно гарантировать.

СораДников с побеДой!
Capral
Capral ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 23:27
Спасибо!!! Но только долгожданная победа случилась в Питере, а сегодня- ожидаемая.
Еще раз- спасибо!!!

Володя- это ты? Не узнал, богатым будешь!!!
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:24
Виктор, поздравляю с долгожданной победой!
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 23:22
Да, была обидная срезка, но такое случается. Таких срезок у Новикова и Никулина было немало. А второй гол в Питере, в наши ворота- это вина Шунина.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:21
Фарт второй матч подряд-забивают после окончания официально добавленного времени.
Dinamo
Dinamo ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:21
Я думаю, что надо звать игрока, от которого мяч отрикошетил, и радоваться вместе с ним.
Ев17
Ев17
вчера в 23:20
Зато не скучно ! ))
Ев17
Ев17 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:19
Бальбуэна, конечно хорош, но если бы не он, у Зенита голов не было бы, при том, что и играл-то хорошо ...
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:17
Я Вам обещал сегодня побеДу. Ну вот.
баск
баск
вчера в 23:11
С завидным упорством, достойным большого уважения, Личка пытается реанимировать Лесового..
Пока не получается, но кто сказал, что это будет легко и быстро)

Фомин от матча к матчу всё заметнее просыпается, всё чаще и с дальних дистанций пристреливается, и даже пенали начал забивать, после того как долго и уверенно их порол, начиная с финала кубка 21/22.

Продолжается наигрывание под основой Стасика Бессмертных, и обедни он не портит. Похоже, обнаружен перспективный латераль на длительный период.

Интересно было посмотреть на сдвоенный центр нападения при 4-х дефах- расстановка не очень типичная в наше время. Дело было довольно рискованным, но Личка- мужик храбрый, а смелость, как известно, берёт города)
Второй наш гол оказался весьма породист и был следствием именно такой расстановки..

Всё это упрощалось тем, что гости вышли в старте без Сперцяна и Кордобы,
а Краснодар без них- это примерно как Зенит без Малкома и Вендела..
Мы тоже были отнюдь не основой, но глубина состава у нас получше, кмк.

Хотя проблемы пока что примерно те же-
Продолжаем пропускать немеряно, и промеж лопаток уже понемногу струится холодок подозрений, что известное заявление Марцела "6:5 лучше, чем 1:0"- это никакая не фигура речи, а самый что ни на есть всамделишный подход, и полная авоська пропущенных для него никакая не проблема, главное- забивать больше соперника, сколько бы тот ни забил..))

Однако, опасное это дело.
Стоит атакованцам потерять кураж- неважно, по какой причине- и посыпятся разгромные поражения. Не хотелось бы..

Но можно ещё пока тщиться надеждой, что дырявая оборона для Лички всё же не абсолют. Во всяком случае, когда он чемпионствовал в Беларуси с брестским Динамо, он пропускал меньше одного за игру..))

Ну и сораДников- с победой, второй официальной подряд, да над кем- действующим чемпионом и и текущим лидером РПЛ.
Всё-таки не хухры-мухры..)
Kolymchanin
Kolymchanin ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:11
А вот если бы не башка Ленини, то мяч в аккурат летел в левую девятку!
pomor45
pomor45
вчера в 23:06
Что это за дурная манера бурно праздновать автоголы и голы рикошетом от соперника? Это, бесспорно, удача, но и только. Заслуги игрока, которому присвоили гол настоящего несчастного автора, нет никакой и поздравлений, тем более, таких горячих, как Захаряну, он не заслуживает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
Два рикошета помогли Динамо одержать победу над Быками !
Ну а матч действительно получился огненный !
Спасибо командам за красочное футбольное шоу !
Вот это и есть тот самый футбол ⚽️, который любят все болельщики не взирая на его принадлежность к тому или другому клубу !
Всем Добра и Удачи !
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:04
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:03
      Kolymchanin
      Kolymchanin
      вчера в 23:01
      Матч супер, сораДников с побеДой, как обычно без валидола не обошлось.
      Red blu
      Red blu
      вчера в 22:54
      Весь матч Краснодар догонял по счету Динамо, но так и не догнал.
      Семь мячей украшение матча.
      Гость
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