«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче с тремя пенальти

«Динамо» обыграло «Краснодар» (4:3) в матче 2-го тура Кубка России.
На 31-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 35-й минуте Вячеслав Грулев удвоил преимущество московского клуба. На 41-й минуте полузащитник Никита Кривцов сократил отставание «Краснодара». На 45-й минуте хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов не реализовал пенальти. На 47-й минуте нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан установил равенство на табло. На 68-й минуте Вячеслав Грулев оформил дубль, а на 77-й минуте Джон Кордоба реализовал пенальти, вновь сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время победу «Динамо» принёс гол Арсена Захаряна со штрафного удара — мяч залетел в сетку рикошетом от головы игрока «быков» Ленини.
«Динамо» после этого поединка идёт на 2-м месте в группе D (4 очка), «Краснодар» занимает 4-е место (0 очков).
Пока не получается, но кто сказал, что это будет легко и быстро)
Фомин от матча к матчу всё заметнее просыпается, всё чаще и с дальних дистанций пристреливается, и даже пенали начал забивать, после того как долго и уверенно их порол, начиная с финала кубка 21/22.
Продолжается наигрывание под основой Стасика Бессмертных, и обедни он не портит. Похоже, обнаружен перспективный латераль на длительный период.
Интересно было посмотреть на сдвоенный центр нападения при 4-х дефах- расстановка не очень типичная в наше время. Дело было довольно рискованным, но Личка- мужик храбрый, а смелость, как известно, берёт города)
Второй наш гол оказался весьма породист и был следствием именно такой расстановки..
Всё это упрощалось тем, что гости вышли в старте без Сперцяна и Кордобы,
а Краснодар без них- это примерно как Зенит без Малкома и Вендела..
Мы тоже были отнюдь не основой, но глубина состава у нас получше, кмк.
Хотя проблемы пока что примерно те же-
Продолжаем пропускать немеряно, и промеж лопаток уже понемногу струится холодок подозрений, что известное заявление Марцела "6:5 лучше, чем 1:0"- это никакая не фигура речи, а самый что ни на есть всамделишный подход, и полная авоська пропущенных для него никакая не проблема, главное- забивать больше соперника, сколько бы тот ни забил..))
Однако, опасное это дело.
Стоит атакованцам потерять кураж- неважно, по какой причине- и посыпятся разгромные поражения. Не хотелось бы..
Но можно ещё пока тщиться надеждой, что дырявая оборона для Лички всё же не абсолют. Во всяком случае, когда он чемпионствовал в Беларуси с брестским Динамо, он пропускал меньше одного за игру..))
Ну и сораДников- с победой, второй официальной подряд, да над кем- действующим чемпионом и и текущим лидером РПЛ.
Всё-таки не хухры-мухры..)
Пока не получается, но кто сказал, что это будет легко и быстро)
Фомин от матча к матчу всё заметнее просыпается, всё чаще и с дальних дистанций пристреливается, и даже пенали начал забивать, после того как долго и уверенно их порол, начиная с финала кубка 21/22.
Продолжается наигрывание под основой Стасика Бессмертных, и обедни он не портит. Похоже, обнаружен перспективный латераль на длительный период.
Интересно было посмотреть на сдвоенный центр нападения при 4-х дефах- расстановка не очень типичная в наше время. Дело было довольно рискованным, но Личка- мужик храбрый, а смелость, как известно, берёт города)
Второй наш гол оказался весьма породист и был следствием именно такой расстановки..
Всё это упрощалось тем, что гости вышли в старте без Сперцяна и Кордобы,
а Краснодар без них- это примерно как Зенит без Малкома и Вендела..
Мы тоже были отнюдь не основой, но глубина состава у нас получше, кмк.
Хотя проблемы пока что примерно те же-
Продолжаем пропускать немеряно, и промеж лопаток уже понемногу струится холодок подозрений, что известное заявление Марцела "6:5 лучше, чем 1:0"- это никакая не фигура речи, а самый что ни на есть всамделишный подход, и полная авоська пропущенных для него никакая не проблема, главное- забивать больше соперника, сколько бы тот ни забил..))
Однако, опасное это дело.
Стоит атакованцам потерять кураж- неважно, по какой причине- и посыпятся разгромные поражения. Не хотелось бы..
Но можно ещё пока тщиться надеждой, что дырявая оборона для Лички всё же не абсолют. Во всяком случае, когда он чемпионствовал в Беларуси с брестским Динамо, он пропускал меньше одного за игру..))
Ну и сораДников- с победой, второй официальной подряд, да над кем- действующим чемпионом и и текущим лидером РПЛ.
Всё-таки не хухры-мухры..)
А в целом с Личкой с самого начала видно, что он хочет от команды. От предыдущего ГТ никто так с этим и не разобрался до самого увольнения :)) Вполне вероятно, что мы не влезем в призы, а может и вовсе сезон не будет сильно лучше предыдущего (по набранным баллам), но то, что за Динамо будет крайне интересно наблюдать (при чём не только нам), можно гарантировать.
СораДников с побеДой!
А в целом с Личкой с самого начала видно, что он хочет от команды. От предыдущего ГТ никто так с этим и не разобрался до самого увольнения :)) Вполне вероятно, что мы не влезем в призы, а может и вовсе сезон не будет сильно лучше предыдущего (по набранным баллам), но то, что за Динамо будет крайне интересно наблюдать (при чём не только нам), можно гарантировать.
СораДников с побеДой!