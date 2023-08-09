«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче с тремя пенальти

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вчера, 22:44

«Динамо» обыграло «Краснодар» (4:3) в матче 2-го тура Кубка России.

На 31-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 35-й минуте Вячеслав Грулев удвоил преимущество московского клуба. На 41-й минуте полузащитник Никита Кривцов сократил отставание «Краснодара». На 45-й минуте хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов не реализовал пенальти. На 47-й минуте нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан установил равенство на табло. На 68-й минуте Вячеслав Грулев оформил дубль, а на 77-й минуте Джон Кордоба реализовал пенальти, вновь сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время победу «Динамо» принёс гол Арсена Захаряна со штрафного удара — мяч залетел в сетку рикошетом от головы игрока «быков» Ленини.

«Динамо» после этого поединка идёт на 2-м месте в группе D (4 очка), «Краснодар» занимает 4-е место (0 очков).