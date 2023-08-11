Шатов приостановил карьеру и решил начать учиться на тренера

Полузащитник «Урала» принял решение приостановить карьеру и начать обучение на тренера. Президент клуба из Екатеринбурга дал комментарий по этой теме.

Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я позвонил в академию футбольного мастерства, с ними поговорил. Они подтвердили, что так нельзя, потому что УЕФА контролирует.

Я Шатову сказал, чтобы он шёл учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться.