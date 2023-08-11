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Шатов приостановил карьеру и решил начать учиться на тренера

вчера, 17:42

Полузащитник «Урала» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру и начать обучение на тренера. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов дал комментарий по этой теме.

Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я позвонил в академию футбольного мастерства, с ними поговорил. Они подтвердили, что так нельзя, потому что УЕФА контролирует.

Я Шатову сказал, чтобы он шёл учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться.

Футболист не выходил на поле с ноября прошлого года из-за травмы.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:53
ему только тренировать мальчишек он какой то психологически не устойчивый чуть что сразу в слёзы
амурец
амурец
сегодня в 01:03
Игрок так себе, посмотрим каким будет тренером
alexamit
alexamit
вчера в 20:26
Умное решение.Удачи в учёбе!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:03
Денег заработал, можно и купить диплом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48
"Всевидящее око УЕФА" не позволило Шатову совмещать учёбу и игру.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:20
А вот это правильное решение. Удачи.
протон
протон
вчера в 17:56
Эх , Шатов времен 2013-2016 был в наилучшей форме , со Спалетти и Боашем был на самом пике , как будто бы заиграл в любом середняке ТОП-5 , и среди россиян был мб лучшим на своей позиции атакующего вингера , травмы сгубили , а талант был какой никакой, как и у того же Дзаги , как быстро все закончилось , но карьера вполне себе достойная для РПЛ, жаль , что не поиграл в Европе только(
протон
протон
вчера в 17:56
Такое ощущение, что он ее закончил уже года 4 назад
Был любимчиком Гуса. Так и не проявил себя с Логашевым.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:52
Он слабый игрок
Таким же и тренером будет
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