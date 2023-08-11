Шатов приостановил карьеру и решил начать учиться на тренера

Полузащитник «Урала» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру и начать обучение на тренера. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов дал комментарий по этой теме.
Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я позвонил в академию футбольного мастерства, с ними поговорил. Они подтвердили, что так нельзя, потому что УЕФА контролирует.
Я Шатову сказал, чтобы он шёл учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться.
Футболист не выходил на поле с ноября прошлого года из-за травмы.
Был любимчиком Гуса. Так и не проявил себя с Логашевым.
Был любимчиком Гуса. Так и не проявил себя с Логашевым.
Таким же и тренером будет
Таким же и тренером будет