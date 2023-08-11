«Фулхэм» подпишет бывшего игрока «Барселоны»

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вчера, 15:54

Вингер может продолжить карьеру в «Фулхэме». К лондонскому клубу испанец присоединится на правах свободного агента, так как его контракт с «Вулверхэмптоном» истёк первого июля.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он выступал за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года, провёл 194 игры и набрал 34 балла по системе «гол+пас» (14 голов и 20 ассистов). В прошедшем сезоне 27-летний хавбек сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.