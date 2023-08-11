Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Фулхэм» подпишет бывшего игрока «Барселоны»

вчера, 15:54

Вингер Адама Траоре может продолжить карьеру в «Фулхэме». К лондонскому клубу испанец присоединится на правах свободного агента, так как его контракт с «Вулверхэмптоном» истёк первого июля.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он выступал за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года, провёл 194 игры и набрал 34 балла по системе «гол+пас» (14 голов и 20 ассистов). В прошедшем сезоне 27-летний хавбек сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шатов приостановил карьеру и решил начать учиться на тренера
Вчера, 17:42
Официально«Бавария» продлила контракт с молодым форвардом и отдала его в аренду ПСВ
Вчера, 00:56
ОфициальноЭкс-хавбек МЮ покинул «Коньяспор» вскоре после перехода
10 августа
«Ювентус» продлил контракт с молодым нападающим
10 августа
Норманн направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении контракта
10 августа
СлухиПСЖ готов разорвать контракт с Неймаром
09 августа
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 17:01
Непонятно почему волки его не оставили ... пожелаю удачи ему в Фулхэме.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 