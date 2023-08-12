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«Челси» сделал улучшенное предложение по трансферу Кайседо

вчера, 16:28

«Челси» намерен перехватить у «Ливерпуля» полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб сделал предложение в размере 115 млн фунтов стерлингов за футболиста. Официально о переходе Кайседо в «Челси» может быть объявлено перед завтрашним матчем против «Ливерпуля».

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Все комментарии
kvsxah65zezs
kvsxah65zezs
вчера в 19:25
К селекции Челси есть большие вопросы...
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 18:57
Зачем Канте отпускали к саудитам, Нголо мог еще точно пару лет отыграть на высоком уровне,теперь бегают с этим Кайседо.
С другой стороны у Челси молодой состав,очень молодой и перспективный но и такой как Канте точно бы не прмешал в команде да и денег бы сэкономили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:46
Челси просто так не сдаётся - ждём развития событий.)
shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Это чё почти в два раза хотят за него переплатить???... Что у Челси денег куры не клюют...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:35
Вроде ливер уже отказался от него, а челси продолжает улучшать предложения)) Сумма конечно сумасшедшая
Гость
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