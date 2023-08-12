«Челси» сделал улучшенное предложение по трансферу Кайседо

«Челси» намерен перехватить у «Ливерпуля» полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Лондонский клуб сделал предложение в размере 115 млн фунтов стерлингов за футболиста. Официально о переходе Кайседо в «Челси» может быть объявлено перед завтрашним матчем против «Ливерпуля».
С другой стороны у Челси молодой состав,очень молодой и перспективный но и такой как Канте точно бы не прмешал в команде да и денег бы сэкономили.
С другой стороны у Челси молодой состав,очень молодой и перспективный но и такой как Канте точно бы не прмешал в команде да и денег бы сэкономили.