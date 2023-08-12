«Челси» сделал улучшенное предложение по трансферу Кайседо

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вчера, 16:28

«Челси» намерен перехватить у «Ливерпуля» полузащитника «Брайтона» .

Лондонский клуб сделал предложение в размере 115 млн фунтов стерлингов за футболиста. Официально о переходе Кайседо в «Челси» может быть объявлено перед завтрашним матчем против «Ливерпуля».