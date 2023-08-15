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Сборная Сенегала не сыграет в этом году со сборной России

вчера, 10:08

Глава пресс-службы сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что сборная Сенегала сможет сыграть со сборной России только в следующем году.

Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.

Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с Россией отложен на следующий год. Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация.

Сенегал занимает 18-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России 38-е место.

Напомним, 26 марта наша национальная команда обыграла сборную Ирака.

Ранее сообщалось, что сенегальцы готовы провести матч с российской сборной.

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Источник: sport24.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:24
Мы простим Африке и Сенегалу ,в частности , многомиллиардные долги ,но только не сейчас ,а в следующем тысячелетии .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:22
Сейчас главное как доиграют сборные Испании и Швеции (дамы)
Шведки выравняли игру и даже больше стали атаковать, опытные белобрысые волчицы наверное оприходуют горячих испанок...)
Букмекеры топят за Испанию...))
salleeh
salleeh
вчера в 12:22
Жаль, хотелось бы на Мане посмотреть…
Nottrow
Nottrow
вчера в 12:03
Несомненно, это большая, потеря.
112910415
112910415
вчера в 11:36
очень хотят, мы верим !
FenixSL
FenixSL ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:21
состав Сенегала можешь открыть и понять почему так
они на каждой позиции сильнее
кроме кипера наверное
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:19
сыграют в том году когда уже все сыграют
хорошая политика
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:19
Вообще предложение было в стиле картины Васи Пукирева "Неравный брак"!))
Футбольный ряд 38 отличается от 18....))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:49
Так а чему удивляться то…у них всегда были и есть футболисты с мировыми именами…чего не скажешь о наших игроках
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:18
Как наша сборная может быть участником рейтинга, если отстранена от официальных игр и турниров?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:17
Дожили, Сенегал 18 место Россия 38 !
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