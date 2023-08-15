Сборная Сенегала не сыграет в этом году со сборной России

Глава пресс-службы сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что сборная Сенегала сможет сыграть со сборной России только в следующем году.

Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.

Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с Россией отложен на следующий год. Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация.