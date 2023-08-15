Сборная Сенегала не сыграет в этом году со сборной России

Глава пресс-службы сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что сборная Сенегала сможет сыграть со сборной России только в следующем году.
Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.
Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с Россией отложен на следующий год. Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация.
Сенегал занимает 18-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России 38-е место.
Напомним, 26 марта наша национальная команда обыграла сборную Ирака.
Ранее сообщалось, что сенегальцы готовы провести матч с российской сборной.
Шведки выравняли игру и даже больше стали атаковать, опытные белобрысые волчицы наверное оприходуют горячих испанок...)
Букмекеры топят за Испанию...))
Шведки выравняли игру и даже больше стали атаковать, опытные белобрысые волчицы наверное оприходуют горячих испанок...)
Букмекеры топят за Испанию...))
они на каждой позиции сильнее
кроме кипера наверное
они на каждой позиции сильнее
кроме кипера наверное
хорошая политика
хорошая политика
Футбольный ряд 38 отличается от 18....))
Футбольный ряд 38 отличается от 18....))