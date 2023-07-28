Футболисты из стран БРИКС могут лишиться статуса легионеров в России

Генеральный секретарь РФС сообщил, что граждане стран БРИКС не будут считаться легионерами в России в случае принятия соглашения о свободном перемещении рабочей силы.

Рассматривает ли РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев? Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС . Те не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России.