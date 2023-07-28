Футболисты из стран БРИКС могут лишиться статуса легионеров в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что граждане стран БРИКС не будут считаться легионерами в России в случае принятия соглашения о свободном перемещении рабочей силы.
Рассматривает ли РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев? Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Те не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России.
Убийца молодёжного футбола РФ" Ну или кто там до этого додумался...
Убийца молодёжного футбола РФ" Ну или кто там до этого додумался...
Напомню, что страны БРИКС это Бразилия, Россия, Индия, Китай и южная Африка.
Не думаю, что к нам приедут китайцы с индусами, но может единицы, так сказать для экзотики, а вот бразильцев и с помощью Селюка африканцев могут ввозить пачками, причём низкого уровня, но дешёвых.
На мой взгляд затея, которая может нанести урон развитию нашего футбола.
Напомню, что страны БРИКС это Бразилия, Россия, Индия, Китай и южная Африка.
Не думаю, что к нам приедут китайцы с индусами, но может единицы, так сказать для экзотики, а вот бразильцев и с помощью Селюка африканцев могут ввозить пачками, причём низкого уровня, но дешёвых.
На мой взгляд затея, которая может нанести урон развитию нашего футбола.