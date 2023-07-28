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Футболисты из стран БРИКС могут лишиться статуса легионеров в России

вчера, 15:19

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что граждане стран БРИКС не будут считаться легионерами в России в случае принятия соглашения о свободном перемещении рабочей силы.

Рассматривает ли РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев? Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Те не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:18
Сейчас нам некогда - мы воруем...
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:29
Я всегда был против лимитов, футбольные школы надо развивать
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:23
Скрупулюзно подмечено!!!!!!! Не хуже- Ваших знаменитых видео!!!!!!! Главное, очень точно- до мелочей!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Для того чтобы научиться играть в футбол бразильцам нужна Копакабана и банка из под кока-колы...Семак точно не нужен)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Ну так деньги не грают футбол здесь и сразу, но в перспективе дают плоды, когда затариваешься и на молодняк и на основу, потом по арендам пускаешь, кто стрельнул, в состав, пример Ман .Сити
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:47
А сейчас мы какой футбол кормим?
Little Caprice
Little Caprice ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 19:47
Ну условный Спартак и сейчас мог бы спокойно закупить пачку бразильцев и ставить их вместо Денисовых и Умяровых. Но они этого не делают. И не делали в том году. Рано паниковать.
pomor45
pomor45
вчера в 19:46
Ребята, футбол-то здесь при чём? Вы уже зациклились на нём. Речь идёт о глобальной постановке дела - всём трудовом рынке. Принял ЕАЭС решение о свободном рынке труда - все футболисты стран этого союза перестали считаться легионерами, т.к. положения этого решения распространяются на всех участников рынка труда. Также и с БРИКС будет. Паспортистов это, понятно, напряжёт, но и отмена лимита, которую вы так лелеете, тоже для них смерти подобна. Пусть работают и зарабатывают трудом своё место под солнцем, а не получают баснословные бабки за счёт паспорта. Вижу и другой положительный момент - не надо будет гражданство раздавать направо-налево. В целом, это только способствует конкуренции, без которой наша молодёжь, о которой тут так пекутся, только жиром зарастает от жирных контрактов, обеспеченных не футбольным трудом, а паспортом и лимитом.
Сп62
Сп62
вчера в 19:45, ред.
Надо же помогать развивающимся странам. Мы то уже развились.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:36
Ну если не мы...то кто поможет бразильцам научиться в футбол играть...??
Хватит эгоистничать...и давать дорогу только нашим воспитанникам...пришло время и ребятам из-за океана шансы давать...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22
В Зените точно тогда одни бразильцы будут играть)...
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:21
Зато наши игроки начинают играть а-то нажрутся денгами и ходят по барам
nubom
nubom
вчера в 18:14
Как говорил Наполеон:
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 18:07
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Ничего особенного Пиняев из себя не представляет . Так что ничего страшного не произойдёт .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:57
    Наконец то...
    Не надо заморочек с лимитом....при привозе следующей партии бразильцев
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 17:34
    От этого выиграет пока только одна Бразилия, ну и агент Селюк немного.
    Напомню, что страны БРИКС это Бразилия, Россия, Индия, Китай и южная Африка.
    Не думаю, что к нам приедут китайцы с индусами, но может единицы, так сказать для экзотики, а вот бразильцев и с помощью Селюка африканцев могут ввозить пачками, причём низкого уровня, но дешёвых.
    На мой взгляд затея, которая может нанести урон развитию нашего футбола.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:34
    Своих давно проа выращивать, а не надеяться на тётю из Бразилии..
    где много диких обезьян ( фраза из кина)..
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 17:29
    Сработает как всегда в России --- хотели как лучше, получится как всегда.)))
    Спасибо за ответ, Будь здрав.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:17, ред.
    ну теперь все российские клубы будут скупать игроков из Африки и АПЛ взвоет им не останется ничего Бразилия уйдёт на второй план и лучший агент африканских игроков господин Селюк станет самым популярным в мире что то я не подумав написал про бразильцев и они ведь тоже не будут считаться легионерами
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Многое будет зависеть от того как именно это сработает.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Остановите Землю, я сррыгну).
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
    вчера в 16:45, ред.
    К скандированию и банерам на стадионах про "FAN'ID убийцу футбола", можно смело будет добавлять "Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
    Убийца молодёжного футбола РФ" Ну или кто там до этого додумался...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 16:42
    В сиюминутных регалиях сегодняшних дней, вполне даже отличная новость!
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 16:30
    Как всегда от любой инициативы наших чинуш, ничего хорошего не приходится ждать. Выражение, хотите как в Париже обретает новый смысл.
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 16:26
    оооооо! Я так понимаю нас ждут толпы звезд из Индии , Китая и Южной Африки!!! Идеально!
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Остановите самолет, я слезу)))
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:12
    Если бразильцы не будут считаться легионерами, то вместо чемпионата России по футболу будем смотреть выездной чемпионат Бразилии.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:12
    Нажмите кто-нибудь стоп-кран. Спуститься надо.
    Джефри Лайкер
    Джефри Лайкер
    вчера в 15:55
    Это похоронит любые надежды на развитие молодых футболëров. Будет проще купить за полтос зелени бездаря из второй лиги бразильянии, чем ростить своего, россиянца. Топы будут покупать более-менее приличное по качеству дерево, остальные - всякий шлак. Новых Пиняевых больше не будет в РПЛ.
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