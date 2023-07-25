Стало известно, какие вопросы обсудят на саммите Россия — Африка

В службе коммуникаций РФС рассказали, какие вопросы будут обсуждать на саммите Россия — Африка.

РФС в рамках участия в саммите Россия — Африка планирует переговоры с рядом африканских делегаций. Предметом переговоров станет широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола.