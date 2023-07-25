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Стало известно, какие вопросы обсудят на саммите Россия — Африка

сегодня, 10:40

В службе коммуникаций РФС рассказали, какие вопросы будут обсуждать на саммите Россия — Африка.

РФС в рамках участия в саммите Россия — Африка планирует переговоры с рядом африканских делегаций. Предметом переговоров станет широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:02
но главное -
обобщить и углубить опыт товарища Селюка ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:48
Стало известно, какие вопросы обсудят на саммите Россия — Африка

-Российско-Африканские вопросы
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:44
И тут РФС хочет навариться . Только кого вы сможете чему-то научить. Когда вы сами деграданты !)
Гость
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