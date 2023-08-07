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Члены бюро исполкома РФС высказались против нововведений в Кубке России

вчера, 11:09

На заседании члены бюро исполкома (представители нескольких ведущих клубов РПЛ и руководство лиги) единодушно высказались против принятия нововведений. В связи чем не был согласован регламент по маркетингу и коммерции и Положение об исполнении коммерческих требований, а также медийных обязательств.

Напомним, РФС предложил добавить ряд медиа-обязательств для клубов и ввести зависимость между призовыми выплатами и медийной активностью. В частности предлагалось сделать обязательным допуск репортёров в раздевалку, а также интервью с футболистами непосредственно перед матчем и интервью с запасными игроками во время матча.

В итоге в текущем розыгрыше Кубка России клубы по желанию могут допускать репортёров в раздевалку, а интервью игроков перед и во время матча не будет.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:36
а дальше нужно было выяснить, кто предложил эти нововведения, кто конкретно, имя, фамилия и выгнать его в шею вообще из футбола, чтобы такие и близко даже не подходили, вот тогда возможен какой-то прогресс
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 11:54
Возможно их инициатива будет успешной, однако трудно сказать насколько это будет действенно.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:45
Не "назойливыми и бестактными",а однообразными,примитивными и просто выдающими непрофессионализм как журналистов ,и недалёкий уровень человеческий.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Правильно, клубы сами должны регламентировать своё общение с прессой, а то и так "выше крыши" коммерции и медиа - на первом плане должна быть спортивная составляющая. Правда надо сказать, что это скорее всего временная отсрочка этих нововведений и к сожалению в конечном итоге победит "бабло" ( то есть то ,что будет выгодно с коммерческой точки зрения.)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:43
Всё это околофутбол и распил денежных средств,а в заголовке(по дурной традиции) речь идёт прям о судьбе турнира...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:40
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:37
Слишком многого хотят репортёры. В раздевалку им свободный ход подавай. Может ещё и в спальню разрешить свободный доступ? И запрет на интервью перед матчем тоже правильный. Игроки перед матчем должны сосредотачиваться на игру, а репортёры, своими назойливыми и бестактными вопросами, способны выбить игрока из игрового настроя. Тем более, что нынешние репортёры, выдёргивают фразы из всего сказанного интервьюируемым, добавляют свои и смысл интервью искажается как им интересней, для сенсаций, для ажиотажа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
Всё правильно, незачем часто менять правила. К этим бы привыкнуть...
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