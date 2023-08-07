Члены бюро исполкома РФС высказались против нововведений в Кубке России

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вчера, 11:09

На заседании члены бюро исполкома (представители нескольких ведущих клубов РПЛ и руководство лиги) единодушно высказались против принятия нововведений. В связи чем не был согласован регламент по маркетингу и коммерции и Положение об исполнении коммерческих требований, а также медийных обязательств.

Напомним, РФС предложил добавить ряд медиа-обязательств для клубов и ввести зависимость между призовыми выплатами и медийной активностью. В частности предлагалось сделать обязательным допуск репортёров в раздевалку, а также интервью с футболистами непосредственно перед матчем и интервью с запасными игроками во время матча.

В итоге в текущем розыгрыше Кубка России клубы по желанию могут допускать репортёров в раздевалку, а интервью игроков перед и во время матча не будет.