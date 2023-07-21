Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

РФС примет участие в правительственном саммите Россия — Африка

сегодня, 15:44

Российский футбольный союз примет участие в международном правительственном саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле.

Напомним, ранее РФС принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
РФС повысит гонорары инспекторов РПЛ
18 июля
РФС и УЕФА договорились о проведении турниров развития
15 июля
Дюков: «Ведём переговоры со сборными из разных континентов»
14 июля
Сборная России может сыграть в новой форме следующей весной
26 июня
РФС взял курс на импортозамещение
23 июня
Новый регламент Второй лиги отправлен на доработку
23 июня
Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 15:57
Такие встречи полезны, надо дружить с футбольной Африкой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:54
Нормально устроились. В бюджете денег хватает на экскурсии с полным пансионом !)
А футбол подождёт !(
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 