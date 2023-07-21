РФС примет участие в правительственном саммите Россия — Африка

Российский футбольный союз примет участие в международном правительственном саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле.
Напомним, ранее РФС принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Российский футбольный союз примет участие в международном правительственном саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле.
Напомним, ранее РФС принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме.
А футбол подождёт !(
А футбол подождёт !(