В РФС рассказали о планах касательно контрольных матчей сборной России

Генеральный секретарь РФС рассказал о планах организации на тему проведения контрольных матчей сборной России.

Разговоры о товарищеском матче с бразильцами в 2024 году? Мы год не называли. Общение и интерес к странам Латинской Америки есть. Мы сейчас обсуждаем перспективы.

В списке потенциальных соперников фигурирует не только Бразилия? Нет. Я приводил Бразилию в качестве примера, чтобы все понимали — мы готовы играть, как с обычными командами, так и со звездными. У нас есть амбиции в нынешних условиях проводить товарищеские матчи с сильными сборными.