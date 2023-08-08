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В РФС рассказали о планах касательно контрольных матчей сборной России

вчера, 11:55

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации на тему проведения контрольных матчей сборной России.

Разговоры о товарищеском матче с бразильцами в 2024 году? Мы год не называли. Общение и интерес к странам Латинской Америки есть. Мы сейчас обсуждаем перспективы.

В списке потенциальных соперников фигурирует не только Бразилия? Нет. Я приводил Бразилию в качестве примера, чтобы все понимали — мы готовы играть, как с обычными командами, так и со звездными. У нас есть амбиции в нынешних условиях проводить товарищеские матчи с сильными сборными.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 21:14
Играть надо с теми, кто нас уважает.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:13
Истина в том, что она (сборная России) не может быть какой-то для нас. Поэтому надо быть щетильнее в выборе партнёров.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:07
КАКАЯ ТУПОСТЬ !!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:06
Уважающие себя и своих болельщиков команды с "какой - то" сборной России играть не будут. Как бы больно и неуютно от этого факта нам не было. Извините за "какой - то", но истина дороже.
112910415
112910415
вчера в 17:23
как здорово, что есть у нас амбиции ! )
Futurista
Futurista
вчера в 16:13
"Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья"....(С)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46
РФС о товарищеском матче с бразильцами в 2024 году?
Мы год не называли !))
Vadik
Vadik
вчера в 13:45
Какая там Бразилия??? Нам бы у команд попроще выиграть сначала надо....
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:33
В ноябре будет два года как сборная России никому не проигрывает, у бразильцев шансов нет :-)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:28
Когда ни будь и с кем ни будь сыграем, это точно.
Одним словом, Митрофанов навёл туман.)))
vvd5p2ygj46j
vvd5p2ygj46j
вчера в 13:22
Карпин к планам РФС относится, как всегда, демонстративно скептически
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:52
С бразильцами долго договариваться, ды и с другими латинцами так же. Мне вот например интересно как наши сыграли бы с Северной Кореей, ну или Монголией
drug01
drug01
вчера в 12:46
Надо решать и предлагать быстрее пока Саммит на нашей стороне
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:43
С кыргызами сыграем да и хватит
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