Защитник «Челси» перейдёт в «Ньюкасл»

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вчера, 14:10

Защитник «Челси» и сборной Англии до 19 лет продолжит карьеру в «Ньюкасле». Речь идёт об аренде с обязательным выкупом. Сумма трансфера составит 28 миллионов фунтов плюс 7 миллионов фунтов, если игрок наберёт необходимое количество результативных действий. Сегодня англичанин пройдёт медицинский осмотр.

Холл является воспитанником «Челси». Он дебютировал за основную команду «аристократов» в прошедшем сезоне, 12 матчей, 1 ассист и 1 жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего защитника в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту.