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Защитник «Челси» перейдёт в «Ньюкасл»

вчера, 14:10

Защитник «Челси» и сборной Англии до 19 лет Льюис Холл продолжит карьеру в «Ньюкасле». Речь идёт об аренде с обязательным выкупом. Сумма трансфера составит 28 миллионов фунтов плюс 7 миллионов фунтов, если игрок наберёт необходимое количество результативных действий. Сегодня англичанин пройдёт медицинский осмотр.

Холл является воспитанником «Челси». Он дебютировал за основную команду «аристократов» в прошедшем сезоне, 12 матчей, 1 ассист и 1 жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего защитника в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту.

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Все комментарии
Nifan
Nifan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:52
Сделка как нельзя супер, тем более что источники говорят о очень больших процентах с перепродажи.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:25
Пока кот в мешке, но время покажет ошиблись сороки или нет. Желаю удачи Холлу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:03
Лучше бы Кукурелью продали конечно. Но, справедливости ради 33 млн в евро + почти 10 млн бонусами хорошая сделка за юнца отличная сделка.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:57
Ньюкасл работает на перспективу
izrafel
izrafel
вчера в 15:22
Все правильно делает Ньюкасл... задел на будущее...
ДСА
ДСА
вчера в 14:50
За молодого игрока платят вполне приличные деньги.
Гость
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