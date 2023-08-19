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«Локомотив» не делал официального предложения по Борре

вчера, 13:58

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Колумбии Рафаэля Сантоса Борре, заявил, что «Локомотив» не делал официального предложения по игроку.

Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Всё это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» сделали официальное предложение по покупке 27-летнего колумбийца. В «Айнтрахте» сообщили, что это не правда.

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Все комментарии
CTePx
CTePx
вчера в 15:26
"Летять уутки, летять у-утки" в исполнении Папанова))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:26
Не любит он почемуто этого журналюгу!
6hc9rv972f8f
6hc9rv972f8f
вчера в 14:25
Не нужен им Боря, у них свой Теребонтий есть
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Таких фантазёров в избытке . Сезонные утки !)
Гость
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