Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Колумбии Рафаэля Сантоса Борре, заявил, что «Локомотив» не делал официального предложения по игроку.
Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Всё это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса.
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» сделали официальное предложение по покупке 27-летнего колумбийца. В «Айнтрахте» сообщили, что это не правда.