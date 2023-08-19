Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Колумбии , заявил, что «Локомотив» не делал официального предложения по игроку.

Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Всё это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса.