Ламела рассказал, почему решил завершить карьеру

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Аргентины объяснил, почему решил завершить карьеру игрока.

Это решение, о котором я долго размышлял. Уже очень давно меня преследуют проблемы с травмами бёдер. В 2017 году мне сделали операцию на оба бедра, при этом левое страдало сильнее всего. Это был тяжёлый год, я очень боялся… Думал, что это может стать концом моей карьеры, а мне тогда было всего 25 лет. Играть и тренироваться через боль стало нормой в моей повседневной жизни. Последние пять лет я принимал таблетки перед каждым матчем... Но я благодарен футболу за всё, что он мне дал. И говорю слова благодарности всем, кто поддерживал меня всё это время.