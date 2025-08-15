 
Ламела рассказал, почему решил завершить карьеру

сегодня, 11:52

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Эрик Ламела объяснил, почему решил завершить карьеру игрока.

Это решение, о котором я долго размышлял. Уже очень давно меня преследуют проблемы с травмами бёдер. В 2017 году мне сделали операцию на оба бедра, при этом левое страдало сильнее всего. Это был тяжёлый год, я очень боялся… Думал, что это может стать концом моей карьеры, а мне тогда было всего 25 лет. Играть и тренироваться через боль стало нормой в моей повседневной жизни. Последние пять лет я принимал таблетки перед каждым матчем... Но я благодарен футболу за всё, что он мне дал. И говорю слова благодарности всем, кто поддерживал меня всё это время.

Последним клубом в его карьере стал греческий АЕК. В минувшем сезоне Ламела сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:21
Осознанное , правильное решение - здоровья Эрику.
