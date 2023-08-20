Глава испанской федерации угодил в скандал, поцеловав в губы футболистку

Глава футбола Испании Луис Рубиалес угодил в скандал после финала женского чемпионата мира.
Испанки выиграли турнир, и Рубиалес во время вручения наград находился на подиуме, где поздравлял своих соотечественниц. Наиболее эмоционально функционер повел себя в отношении Хенни Эрмосо. Рубиалес схватил ее за голову, притянул к себе и поцеловал в губы.
Это уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Рубиалеса обвиняют в сексуальном насилии и неподобающем поведении. Футболистка же с юмором отреагировала на эпизод, с улыбкой заявив, что «ей это не понравилось».
А Григорян в зависти и в недоумении.
А Григорян в зависти и в недоумении.
Открой личико!
А вообще то на снимке не похоже что она возмущалась и ей это было неприятно - рука не отталкивала, а как бы готова была поддержать начинания Луиса!))))
Открой личико!
А вообще то на снимке не похоже что она возмущалась и ей это было неприятно - рука не отталкивала, а как бы готова была поддержать начинания Луиса!))))