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Глава испанской федерации угодил в скандал, поцеловав в губы футболистку

вчера, 20:24

Глава футбола Испании Луис Рубиалес угодил в скандал после финала женского чемпионата мира.

Испанки выиграли турнир, и Рубиалес во время вручения наград находился на подиуме, где поздравлял своих соотечественниц. Наиболее эмоционально функционер повел себя в отношении Хенни Эрмосо. Рубиалес схватил ее за голову, притянул к себе и поцеловал в губы.

Это уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Рубиалеса обвиняют в сексуальном насилии и неподобающем поведении. Футболистка же с юмором отреагировала на эпизод, с улыбкой заявив, что «ей это не понравилось».

Глава испанской федерации угодил в скандал, поцеловав в губы футболистку

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:50
ну, перестарался малость
протон
протон
сегодня в 01:34
Он поцеловал ЖЕНЩИНУ! Радужные не одобряют!
А Григорян в зависти и в недоумении.
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:31
Поцеловал не негра-транса? Пожизненная дисква и десять лет колонии!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:06
Суперзасос с последствиями..
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:49
Да,дожилися,целуешь бабу,уже скандал!! А ведь скоро и,у нас такое будет!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:24
это называется не в губы, а в засос, ну не мужика же, так что можно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:23
Сим, Сим!?
Открой личико!
А вообще то на снимке не похоже что она возмущалась и ей это было неприятно - рука не отталкивала, а как бы готова была поддержать начинания Луиса!))))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:22
Где тут сексуальное насилие?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:17
Вот же гад! Если бы мужика поцеловал,то никто бы и внимания не обратил! А это-сексизм...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:05
Брежнев целовал и мужчин и женщин. Ничего, нормально. Тут на радости поцеловал девушку, переживут)))
ДСА
ДСА
вчера в 22:01
Поцеловал бы мужика - все бы восхищались. Европа, блин
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:38
Это страсть к девушке надеюсь, но не к мужчине.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
А это случайно не 6 июля было !??)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27
Вот это скандал, всем скандалам скандал!... )))
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