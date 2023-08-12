Дзюба раскритиковал журналиста из-за вопроса о словах Шалимова

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, который из-за травмы пропускал игру с «Крыльями Советов» в Кубке России (1:1), после поединка нагрубил журналисту, который спросил:
Артём, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?
Сначала футболист шел молча, корреспондент повторил вопрос, игрок ответил:
Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь.
Но и Дзюба в своей манере, тем более явно не в духе. Травма, невнятная игра без ударов по воротам не может добавлять радости и жёлтой журналюге, а назвать его журналистом язык не поворачивается надо было именно с таким вопросом к Артёму подходить, да даже не подходить, а издалека кричать, так как побаивается за телефон и свое место где он может оказаться.
Ну, а телефон Дзюба хотел ему засунуть конечно в ... карман, что бы не потерял.
Но и Дзюба в своей манере, тем более явно не в духе. Травма, невнятная игра без ударов по воротам не может добавлять радости и жёлтой журналюге, а назвать его журналистом язык не поворачивается надо было именно с таким вопросом к Артёму подходить, да даже не подходить, а издалека кричать, так как побаивается за телефон и свое место где он может оказаться.
Ну, а телефон Дзюба хотел ему засунуть конечно в ... карман, что бы не потерял.