Дзюба раскритиковал журналиста из-за вопроса о словах Шалимова

Нападающий «Локомотива» , который из-за травмы пропускал игру с «Крыльями Советов» в Кубке России (1:1), после поединка нагрубил журналисту, который спросил:

Артём, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?

Сначала футболист шел молча, корреспондент повторил вопрос, игрок ответил:

Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь.