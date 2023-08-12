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Дзюба раскритиковал журналиста из-за вопроса о словах Шалимова

вчера, 17:52

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, который из-за травмы пропускал игру с «Крыльями Советов» в Кубке России (1:1), после поединка нагрубил журналисту, который спросил:

Артём, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?

Сначала футболист шел молча, корреспондент повторил вопрос, игрок ответил:

Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:47
Журналист получивший от Дзюбы грубый ответ через 15 минут в салоне сотовой связи:
- А какой у вас самый большой телефон???
- Вы имеете ввиду память или размер дисплея??
- Я имею ввиду корпус.
-
протон
протон ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Я не выгораживаю Дзюбу. Речь чисто про тупость журналиста и не профессионализм.
zim289
zim289 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:36
Это футбол — такая сфера, где всегда тупые вопросы. Что может быть тупее пинания мяча?
zim289
zim289
сегодня в 00:35
Дзюба — тупое быдло
протон
протон
сегодня в 00:00
Это журналистика такая? Снимать на телефон на парковке и задать тупой вопрос?
Меня в нынешних журналистах другое удивляет.
Почему 19-летний мальчонка обращается на "ты" с Дзюбой.
Даже если не брать факт, что ему 19, но это же банальное отсутствие уважения к собеседнику.
Причем постоянно такое замечаю по отношению к футболистам.
Они же сказал "не буду с прессой общаться, скучные вы". Но нет, типку обязательно надо докопаться до Дзюбы, хотя тот НЕ ДАВАЛ согласия на интервью. А потом " Аххх, Дзюба такой нехороший, такой грубый". И ведь не первый случай за последнее время с игроками/тренерами. Одно дело - официальное интервью или пресс-конференция, так говорить было бы недопустимо. А другое - когда журналист исподтишка подходит и телефоном в лицо тыкает. Нервы не железные.
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 22:51
И тебе повезло журнашлюга, что он не сделал это. Был бы один, сделал бы. А тебе не стыдно, чурнашлюга, провоцировать человека, при его семье?
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:05
Локо,не знал,что за кусок де..ма приобретает!?
Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Обратите внимание, что к Карпину в последнее время с такими вопросами не обращаются. С чего бы это?
lobsterdam
lobsterdam ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:44
Похоже, Вы с Вашим подопечным оба из дворян будете, раз считаете возможным "врезать по зубам"? Одним словом, аристократия....
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:42
Про вертикальные пасы и высокий прессинг- это к Соплежуеву. Другое дело- современные безграмотные комментаторы, типа Журавеля и дешевого пижона Генича.
alexamit
alexamit
вчера в 21:36
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:23, ред.
    Какой журналист - такой и вопрос..
    Какой футболист - такой и ответ...

    Чего все всполошились то???
    Журналист умнее уже походу не станет...
    Дзюба сам себя тоже уже не переплюнет..

    Никто же не считает из присутствующих что Дзюба в жизни разговаривает цитатами из Шекспира или Пастернака...
    Jocket
    Jocket
    вчера в 21:14
    Дзюба делает все, чтобы его не забывали.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:06
    А в чем ушел-то от темы? говорю же "Ну да, отшутиться можно всегда". Мне нечего добавить, я согласился с предыдущим твоим сообщением. Дзюба публичный человек и ему мозгов не хватает часто. И не только при общении с журналистами.

    Про Шалимова я написал потому, что в этой новости, которую мы комментируем написано "Артём, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?". Шалимов ведь начал эту провокацию, а журналюга лишь подхватил. Хотя, Шалимов даже не провоцировал, это журналюга пристал с вопросом, причем дважды
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 20:16
    А вроде речь про Дзюбу и журналиста? А причем здесь Шалимов? Определись в конце концов. А что касается выпада в адрес Ганчаренко, он разумеется не интеллектуал, но в один ряд с ним можно поставить и Семака, и Сторожука, и Талалаева, и Юрана, да и вообще половину , если не больше тренеров РПЛ , настоящих и бывших. Но это моя реакция на твой уход от темы.
    wq344vr75a39
    wq344vr75a39
    вчера в 20:07
    Журналист похоже добился ответа который хотел услышать
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:06
    Провокационный вопрос. Еще спрашивает, что сделал?
    abuefftagir
    abuefftagir ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Как можно сравнивать Кантану,и Гаскойна,с шлюбой...ну Байкал,не ожидал от тебя. с Нарциссом можно,одного поля ягодки...если что-то не так, виноваты все.
    abuefftagir
    abuefftagir ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Репутацию у него никогда не было.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Маэстро, ну не даете Вы отдохнуть! Очередной ШЕДЕВР!!! Браво, Маэстро- Браво!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:52
    TheBoLt
    TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:50
    Ну да, отшутиться можно всегда. Может поймали его на плохом настроении. Так а вопрос вроде о высказывании Шалимова. Если речь про Игоря, то от него нормальных высказываний ждать не нужно, тоже быдло то еще
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:48
    Респект Дзюбе, тут он прав, тут он с детьми
    Capral
    Capral
    вчера в 19:47
    Юра, а можно в подробностях- как ты укорачивал подростка? Если я правильно понял- дело было в песочнице? Да, Юра, судя по твоим словам- это были болельщики Спартака. Ну, ты же сам сказал- поросята...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    А что в этом вопросе обидного или провокационного? Умный человек ответил бы, а может я и два не забью. Или что то иное с юмором. Наличие у человека реального чувства юмора, а не быдлоюмора, как у этого кадра, это признак интеллекта, не главный, но один из. Дзюба классический быдлогопник и тпким останется.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:43, ред.
      TheBoLt
      TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:34
      Да, возможно, я не прав. У меня негативное отношение к Дзюбе за то, что он был быдлогопником, такое же отношение к чистокровнейшему быдлогопнику Гончаренко. Но такие журналюги заслуживают отдельный котел за подобные вопросы
      nubom
      nubom
      вчера в 19:32
      Нормальная рекция на пиар двух недоумков из желтой прессы (второй - который снимает). ...
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Igo0rek (раскрыть)
      вчера в 19:29, ред.
      Это Вы слишком мягко про этого персонажа, здесь налицо и угроза действием, и оскорбление в одном флаконе да и обращение на "ты" к незнакомому человеку и, к тому же, представителю прессы, говорит об отсутствии каких-бы то ни было основ и зачатков воспитания. Мог бы уже к своему преклонному для спорта возрасту (и в сборной страны поиграл!) набраться навыков вежливого и уважительного отношения к людям, если не смог получить этого в детстве от родителей.
      PS. Оказывается, он еще и в присутствии свсей семьи все это выдал! Ну и нравы!
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:21
      Пошло публиковать перепалку двух хамов. Не прибавляет достоинства сайту.
      Гость
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