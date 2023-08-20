Глава испанской федерации угодил в скандал, поцеловав в губы футболистку

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20 августа 2023, 20:24

Глава футбола Испании угодил в скандал после финала женского чемпионата мира.

Испанки выиграли турнир, и Рубиалес во время вручения наград находился на подиуме, где поздравлял своих соотечественниц. Наиболее эмоционально функционер повел себя в отношении Хенни Эрмосо. Рубиалес схватил ее за голову, притянул к себе и поцеловал в губы.

Это уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Рубиалеса обвиняют в сексуальном насилии и неподобающем поведении. Футболистка же с юмором отреагировала на эпизод, с улыбкой заявив, что «ей это не понравилось».