"Соболев обвинил «Спартак» в безвольной игре"...

Форвард «Спартака» Александр Соболев раскритиковал свою команду после поражения от «Зенита».
«Спартак» всегда должен бороться за титулы, но проигрывает безвольно, без желания «Зениту» со счетом 1:3. Так дома играть недопустимо, тем более с «Зенитом». После поражения в таких матчах нужно действительно серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами, потому что все должны понимать, что, играя за «Спартак», нужно отдаваться на поле полностью.
А сам с собой он не хочет поговорить?
А сам с собой он не хочет поговорить?
https://youtu.be/sLP8aqbuHsw?feature=shared
или ...
или ...
- Так и хочется спросить: "А ты сам-то, кто? Ты за какую команду играл? Кроме "подлянок" на футбольном поле ты сам уже ничем не приметен..."
- Большое всегда начинается с малого. "Вспыхнет" вдруг один футболист, за ним второй, третий - глядишь, а там и вся команда "запылала". И уже в лидерах. И уже болельщики верят в чемпионство.
- А так, критиковать команду после поражения - а самому остаться "чистеньким" - это удел ... (сами знаете кого)...
- Так и хочется спросить: "А ты сам-то, кто? Ты за какую команду играл? Кроме "подлянок" на футбольном поле ты сам уже ничем не приметен..."
- Большое всегда начинается с малого. "Вспыхнет" вдруг один футболист, за ним второй, третий - глядишь, а там и вся команда "запылала". И уже в лидерах. И уже болельщики верят в чемпионство.
- А так, критиковать команду после поражения - а самому остаться "чистеньким" - это удел ... (сами знаете кого)...