"Соболев обвинил «Спартак» в безвольной игре"...

Форвард «Спартака» раскритиковал свою команду после поражения от «Зенита».

«Спартак» всегда должен бороться за титулы, но проигрывает безвольно, без желания «Зениту» со счетом 1:3. Так дома играть недопустимо, тем более с «Зенитом». После поражения в таких матчах нужно действительно серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами, потому что все должны понимать, что, играя за «Спартак», нужно отдаваться на поле полностью.