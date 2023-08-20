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Соболев обвинил «Спартак» в безвольной игре

вчера, 23:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Соболев раскритиковал свою команду после поражения от «Зенита».

«Спартак» всегда должен бороться за титулы, но проигрывает безвольно, без желания «Зениту» со счетом 1:3. Так дома играть недопустимо, тем более с «Зенитом». После поражения в таких матчах нужно действительно серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами, потому что все должны понимать, что, играя за «Спартак», нужно отдаваться на поле полностью.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:09
Соболев много на себя берёт, хочет серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами.
А сам с собой он не хочет поговорить?
Futurista
Futurista
сегодня в 07:04, ред.
Соболев Абаскалю после матча...

КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:00
Наверное надо начинать с себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:40
Выиграли 3 матча у новичков с аутсайдерами и возомнили себя грозной силой. Урал с Зенитом опустили с небес на землю и указали истинное место...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:18
Соболь ещё покажет зубки. Не царь зверей конеш, но шкурка на вес золота. Не выносите сор из вальера только.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:17
Пустышка рот разевает....
Vadik
Vadik
сегодня в 06:08
О, как! Соболев уже указывает с кем говорить надо. Видимо, хочет стать президентом Спартака)))
112910415
112910415
сегодня в 05:24
тренеру задуматься надо !
или ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:44
Что-то какой-то раздор происходит в царстве Спартаковском .
Jocket
Jocket
сегодня в 04:43
Соболев продолжает дело Глушакова. Пиар опять вредит спартаку, на словах он сильный, а на деле нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:06
Можно подумать что он волевой
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:05
Соболев далеко не звезда, чтобы рассуждать
ABir
ABir
сегодня в 02:29
Можно придумывать много причин для оправдания поражения, но только следующие игры покажут, были ли сделаны правильные выводы из двух подряд поражений
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:04
Понятно
Capral
Capral
сегодня в 00:43, ред.
Удивительно, что он затронул ТШ. Ведь Абаскаль у них неприкасаемый и святой. Ну кажется прозревают...
протон
протон ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:41
Чувствуется, что уже идёт разлад между игроками и тренерский штабом, Абаскаль сказал, что первые 20 минут играли хорошо, а Соболев да и Промес говорили, что игра ужас, не комфортно игралось в этой схеме, судя по интервью игроков между строк читается их недовольство экспериментами Абаскаля, ну и Соболев призывает к серьёзному разговору в том числе и с тренерский штабом
peta22m
peta22m ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Ага,можно топить на ставках
peta22m
peta22m
сегодня в 00:39
Ему наверно зубы жмут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:37
А разве остальные команды не должны выкладываться на поле по полной? Все должны
протон
протон ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:35
Обратите внимание, что у Соболева и Промеса вопросы к своей команде, а не к судейству, а Абаскаль только про судейство говорит. Все понимают, что тренер перемудрил с составом, кроме самого Абаскаля.
BDA8181
BDA8181 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:19
Напоминает тренеришку с игрочишкой )))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:14
Истеричный паренек
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:06
"Соболев обвинил «Спартак» в безвольной игре"...

- Так и хочется спросить: "А ты сам-то, кто? Ты за какую команду играл? Кроме "подлянок" на футбольном поле ты сам уже ничем не приметен..."

- Большое всегда начинается с малого. "Вспыхнет" вдруг один футболист, за ним второй, третий - глядишь, а там и вся команда "запылала". И уже в лидерах. И уже болельщики верят в чемпионство.

- А так, критиковать команду после поражения - а самому остаться "чистеньким" - это удел ... (сами знаете кого)...
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Неужели в стане Спартака назревает бунт???
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 23:51, ред.
После победы начинают примерять корону после проигрыша начинаются скандалы увольнения упреки и т д. Спартак последние 20 лет
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Ха ха ха ха ха !))) Это у него юмор такой !??)
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:49
Думаю, что это тактичный намёк, что Абаскалю пора на выход.
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