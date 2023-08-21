Матч Кубка России впервые обслужит женская бригада арбитров

Бригада арбитров, составленная только из женщин, назначена на матч второго раунда Пути регионов Кубка России между «Чертаново» и кировским «Динамо».
Главным судьей встречи станет Вера Опейкина, ее ассистентами назначены Екатерина Курочкина и Елена Собчук, в бригаду также вошла резервный судья Анастасия Варфоломеева. Женская бригада арбитров впервые будет работать на матче Кубка России.
Игра «Чертаново» — «Динамо» пройдет 23 августа.
Хотя конечно бред это...
Хотя конечно бред это...
Чтоб посмотреть, а не рукой играю ли я"😳
Чтоб посмотреть, а не рукой играю ли я"😳