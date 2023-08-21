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Матч Кубка России впервые обслужит женская бригада арбитров

вчера, 13:50
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киров)ДинамоЗавтра в 14:00 Не начался

Бригада арбитров, составленная только из женщин, назначена на матч второго раунда Пути регионов Кубка России между «Чертаново» и кировским «Динамо».

Главным судьей встречи станет Вера Опейкина, ее ассистентами назначены Екатерина Курочкина и Елена Собчук, в бригаду также вошла резервный судья Анастасия Варфоломеева. Женская бригада арбитров впервые будет работать на матче Кубка России.

Игра «Чертаново» — «Динамо» пройдет 23 августа.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
сегодня в 11:24
Очень может быть...
alexamit
alexamit ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:08
Судьи-бабы этому только обрадуются.
alexamit
alexamit
сегодня в 11:07
Я просто вот,что думаю-А на ху...?
Tex
Tex
вчера в 23:44
Правильно вот Мизулина сказала, что надо женщинам этим запретить образование получать высшее, если не рожала. И вообще науку, политику, спорт (почти любой кроме того где несчастные задроты могут на женские ж.пы поглазеть), в идеале еще избирательное право нужно оставить только мужчинам. Потому что мужчина в России он кормилец!!! На все свои 35 тыщ=D
pomor45
pomor45
вчера в 22:53
Это, наверное, пробный шаг по борьбе с матом на поле. Хотя нынешние девочки матерятся так, что уши вянут у видавших виды мужиков.
DaslerU
DaslerU ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну тогда хотя бы бикини пусть надевают.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:34
Давно докатились...
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
А женская тяжелая атлетика ??????бокс дзюдо ???? Куда катимся ????Мазохизм !!!!
ДСА
ДСА
вчера в 18:17
Чертаново - это символично.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
Витя!
Щас нам Ф. впаяют, но ты опять меня удивил пробелом "Богатого и могучего..."
, да что с тебя взять....)))
Открою секрет, намекну на третье место..., его ценят семицветные(ЛГБТ,,,))))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:00
Это как армянское радио: "Может ли женщина служить в армии? Нет, не может. Неправильно понимает команду "ложись"...

Или. "Может ли женщина стать вратарем? Может, если выдержит 11-ти метровый"!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:56
Олежа, Приветище!!!
Ну ты рассмешил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бы никогда не додумался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А я и забыл, что есть еще одно место для посылания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лёха1984_
Лёха1984_
вчера в 16:25
Один раз в живую лицезрел судейство Веры, во второй лиге. Я вам скажу вполне достойно, причем и грубости на поле было меньше и игроки не сильно спорили с арбитром
642p644ws365
642p644ws365
вчера в 16:15
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть, а не рукой играю ли я"😳
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Витя, приветик!
Ну ты даешь! Человек искусства и не знаешь, что женщина меньше обидется чем мужчина, если ее послать туда куда "ещё можно послать мужика арбитра", но если женщину арбитра послать "по женски" это тоже всё равно будет далеко)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:17
Мда, трудно будет устоять...
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:10
Детям мороженное женщинам цветы )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:07
Ну что, а вдруг будет примерно так?)))
Хотя конечно бред это...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:55
Я- один из них!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
У этого вида спорта множество поклонников...даже среди тех кто ничего не понимает в пляжном волейболе)...
sova147
sova147
вчера в 14:42
Может они утрут нос мужикам!!!
poodle
poodle
вчера в 14:40
Ну началось!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:39
Ооооооооо, да, конечно!!!!!!! Можно любоваться- сколько угодно!!!!!!!
Маэстро, Вы, как всегда- неповторимы, даже в ньюансах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
Женский пляжный волейбол👍...онли)....
Futurista
Futurista
вчера в 14:32
Гусары, молчать!! ))...
Capral
Capral ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
А женский футбол, чем лучше? Такое же извращение. Другое дело- женский волейбол, баскетбол- эстетика, приятно глазу! Но женский футбол- не понимаю.

Если, мужика арбитра, еще можно послать на х...й, то с бабами это не прокатит- неправильно поймут...
DaslerU
DaslerU
вчера в 14:14
А тогда какого чёрта говорят, что нам чужды западные ценности? А это разве не западные ценности, назначать баб судьями в мужском футболе? Клоуны.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:13
Подражаем Европе как обезьяны
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:11
Ну и зачем брать пример с запада
izrafel
izrafel
вчера в 14:05
Вот даже интересно стало... и хочется посмотреть матч.
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