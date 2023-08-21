Карасёв по-прежнему надеется попасть на сбор европейских судей

Арбитр всё еще планирует отправиться на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что УЕФА пригласил Карасёва на сбор судей в сентябре 2023 года.

Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше — не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.