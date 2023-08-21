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Карасёв по-прежнему надеется попасть на сбор европейских судей

вчера, 11:32

Арбитр Сергей Карасёв всё еще планирует отправиться на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что УЕФА пригласил Карасёва на сбор судей в сентябре 2023 года.

Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше — не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:11
Карась будет нашим лазутчиком в УЕФА. Много нового привезёт.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:20
Надоть посетить форум, но осторожно, с виду щас и не понять где мужик, а где леди...
Вон главный по футболу в Испании, увидя Королеву с внучкой, засомневался кто он сам, проверил рукой (методом прощупывания ширинки) наличие баклажанов и теперь 3.14 шьют дело гнилыми нитками!))
112910415
112910415
вчера в 17:19
попадёт, чего уж там
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:31
Надежды карасей питают;
они в Явропках умирают...
ДСА
ДСА
вчера в 13:29
Поедет - много о себе нового услышит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:02, ред.
Серёга а может не надо?)))
lotsman
lotsman
вчера в 12:57
Конечно надо ехать, повышать свой уровень, узнать о новых разработках в судейской системе. Там что то новое о офсайде решают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:42
Как бы он там не остался!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:50, ред.
О Россию ноги вытирают, а он о своём думает
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:48
Почему надеется?
Пригласили же...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:46
Там же приличные командировочные
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:37
Главное, что бы Абаскаль не стал на всю УЕФУ кричать, что Карасёв "убийца" и его надо отстранить от толерантной Европы.
Ну типа как радовался, что Спартак отстранили Тедеско.
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