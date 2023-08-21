Карасёв по-прежнему надеется попасть на сбор европейских судей

Арбитр Сергей Карасёв всё еще планирует отправиться на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что УЕФА пригласил Карасёва на сбор судей в сентябре 2023 года.
Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше — не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет.
Вон главный по футболу в Испании, увидя Королеву с внучкой, засомневался кто он сам, проверил рукой (методом прощупывания ширинки) наличие баклажанов и теперь 3.14 шьют дело гнилыми нитками!))
Вон главный по футболу в Испании, увидя Королеву с внучкой, засомневался кто он сам, проверил рукой (методом прощупывания ширинки) наличие баклажанов и теперь 3.14 шьют дело гнилыми нитками!))
они в Явропках умирают...
они в Явропках умирают...
Пригласили же...
Пригласили же...
Ну типа как радовался, что Спартак отстранили Тедеско.
Ну типа как радовался, что Спартак отстранили Тедеско.