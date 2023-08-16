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Арбитры матча МЮ и «Вулверхэмптона» не будут работать во 2-м туре АПЛ

вчера, 12:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Бригада рефери, которая работала на поединке 1-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» (1:0), не будет назначена во 2-м туре.

Наказаны судьи Саймон Хупер, Майкл Солсбери, работавший на VAR и его ассистент Ричард Уэст.

Стоит отметить, что руководители судейского корпуса Премьер-Лиги и работавшие на матче арбитры извинились за неназначенный пенальти в ворота МЮ в концовке матча.

В спорном эпизоде голкипер «дьяволов» Андре Онана грубо сыграл на выходе и попал руками по голове нападающему «волков» Саше Каладжичу.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Тейлору надо запретить судить матчи с участием Челси, хотя первый тур с Ливерпулем отсудил неплохо. Пенальти не было ни в матче МЮ - Вулвз, ни в матче Челси - Ливерпуль. Онана играл на выходе во вратарской, обычное игровое столкновение. В матче Челси - Ливерпуль у Джексона рука была прижата к телу и не увеличивала его площадь, за такое не ставят пенальти, это не игра рукой.
Ron09
Ron09 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:25
Перед тобой извинились создатели выгоднейшего многомиллиардного бизнеса и уже начислили фрибет. Только игра будет по их правилам
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:09
Не было пенальти, он сбил в борьбе на выходе игрока не владеющего мячом. Можно было еще посмотреть, если бы он сбил игрока ближайшего , который ударил головой по мячу.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:46
а мне они извенения пришлют по почте что-ли? чирик поставил на обе забьют...дальше залипил не хило на ничью боавишта - бенфика и первые забили на 111й минуте!!! из офсайда и за секунду до него после нарушения правил игрока боавишты!!! жду извенений из Англии и Португалии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
Пенальти только армейцам дарят, такие уж времена
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:23
Найдут новых ручных, которые помогут МЮ. Не в первый раз )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:17
У Сашка "волчары" по сей день голова бо-бо, а негодяи со свистками промолчали и эксперты мультфильмов тоже барбосы...))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:12
Много ошибок допускают арбитры в Апл, пенальти ворота Челси за игру рукой, и матч Мю Вулверхэмптон, тогда и Тейлору надо запретить матчи?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:02
Матч смотрел, но не усмотрел грубости у Ананы! Сыграл так, как играют все вратари на выходе руками! Ногами ведь он никого не бил! Ну может засветил по случаю в голову, и что ? Ведь это футбол, ребята, а не шахматы! За что здесь извиняться? Вот за непоставленный в 1 тайме пенку извиниться стоит!
!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:52
Очков не сняли и ладно, а судьи....
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:52
Интересно, а для чего тогда ВАР?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:52
А в 1 тайме за игру рукой разве не было пенки в ворота Волков? И потом, вратарь, играя на выходе, вполне может заехать в голову игроку другой команды и где здесь нарушение, за что?
протон
протон
вчера в 14:44
Слишком большой акцент делается на судей в футболе. Ок это повлияло, но мне было бы интереснее обсудить игру Волков например. В прошлом сезоне они так не играли и если будут держать уровень по сезону, то и за Еврокубки могут побороться. В каждом матче судьи не будут ошибаться в сторону их соперников. Иногда и в сторону Волков будут ошибаться, а иногда и без грубых ошибок будут судить.
shlomo
shlomo
вчера в 14:40
Главное извиниться и уже в третьем туре можно продолжать косячить...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:35, ред.
Читаешь наших болел и удивляешься, читаешь зарубежных болельщиков ещё больше удивляешься.
Помню как видео с удалением Шунина в матче Динамо Краснодар за игру руками вне штрафной, после просмотра видео удаление было отменено, да ещё судья извинился перед Шуниным за ошибку.
Так это видео облетело весь мир и из всех топ чемпионатов болелы в голос восхищались Москалёвым и хотели бы, что бы и у них был такой арбитр, а то их продажные судьи уже надоели.
У нас же Москалёва и других судей считают продажными и хотят "честных" из других стран.

Вывод один, судьи везде одинаковы, да и болельщики тоже, у всех свои судьи продажные, а чужие лучшие на свете.

Конечно с появлением ВАР и всяких других технологий ошибок будет меньше, но они будут, так как в футбол играют люди и судят их такие же люди и как бы кто не кричал человеческий фактор будет присутствовать всегда.
В противном случае футбол умрёт!
Хотя может кому то будет нравится смотреть игру роботов, "лайкать" судье-компьютеру, но это уже будет не футбол.
FenixSL
FenixSL ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:12
ну вот при повторном случае как раз возможна более жесткая кара
сразу на корню чего рубить то
это ж ситуация не как в РПЛ, где можно в целом всех судей взять и выкинуть за взятки
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:05
То есть можно допустить ошибку (при чем намеренную, так как на видео повторах можно детально с разных ракурсов, при любой скорости воспроизведения рассмотреть эпизод), после этого извиниться, пропустить один тур и всё? А что с этих изменений Вулверхэмптону? Пенальти - в 90% гол. Эта ошибка повлияла на итоговый результат матча. С такой лояльной дисциплинарной системой судьи и дальше будут допускать такие "ошибки", зная, что им за это не будет никакого серьезного наказания, и можно спокойно тот или иной матч судить в своих личных или финансовых интересах. Я ещё могу понять ошибки полевых судей во времена,когда не было системы видеоповторов, и часто в динамике просто невозможно адекватно оценить эпизод, но "ошибки", допущенные при возможности детального просмотра видео повтора любого эпизода, - это уже не ошибки, а намеренное нарушение регламентированных футбольных правил. За что наказание должно быть самым жёстким, начиная с понижения квалификации арбитра, и заканчивается пожизненным лишением судейской лицензии.
Сп62
Сп62
вчера в 13:55, ред.
Реакция незамедлительна. Хороший пример для РФС. Мы до сих пор не знаем, что с Безбородовым.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Решение об отстранении, невзирая на начало чемпионата правильно - тем самым дали понять, что в дальнейшем тем более поблажек не будет.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 13:31, ред.
Арбитры матча МЮ и «Вулверхэмптона» не будут работать во 2-м туре АПЛ

Они будут работать на матче Спартак -Зенит

Где-то в Питере
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
Поделом им !) Наказание конечно же так себе.
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