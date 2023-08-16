Арбитры матча МЮ и «Вулверхэмптона» не будут работать во 2-м туре АПЛ

Бригада рефери, которая работала на поединке 1-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» (1:0), не будет назначена во 2-м туре.
Наказаны судьи Саймон Хупер, Майкл Солсбери, работавший на VAR и его ассистент Ричард Уэст.
Стоит отметить, что руководители судейского корпуса Премьер-Лиги и работавшие на матче арбитры извинились за неназначенный пенальти в ворота МЮ в концовке матча.
В спорном эпизоде голкипер «дьяволов» Андре Онана грубо сыграл на выходе и попал руками по голове нападающему «волков» Саше Каладжичу.
Помню как видео с удалением Шунина в матче Динамо Краснодар за игру руками вне штрафной, после просмотра видео удаление было отменено, да ещё судья извинился перед Шуниным за ошибку.
Так это видео облетело весь мир и из всех топ чемпионатов болелы в голос восхищались Москалёвым и хотели бы, что бы и у них был такой арбитр, а то их продажные судьи уже надоели.
У нас же Москалёва и других судей считают продажными и хотят "честных" из других стран.
Вывод один, судьи везде одинаковы, да и болельщики тоже, у всех свои судьи продажные, а чужие лучшие на свете.
Конечно с появлением ВАР и всяких других технологий ошибок будет меньше, но они будут, так как в футбол играют люди и судят их такие же люди и как бы кто не кричал человеческий фактор будет присутствовать всегда.
В противном случае футбол умрёт!
Хотя может кому то будет нравится смотреть игру роботов, "лайкать" судье-компьютеру, но это уже будет не футбол.
Помню как видео с удалением Шунина в матче Динамо Краснодар за игру руками вне штрафной, после просмотра видео удаление было отменено, да ещё судья извинился перед Шуниным за ошибку.
Так это видео облетело весь мир и из всех топ чемпионатов болелы в голос восхищались Москалёвым и хотели бы, что бы и у них был такой арбитр, а то их продажные судьи уже надоели.
У нас же Москалёва и других судей считают продажными и хотят "честных" из других стран.
Вывод один, судьи везде одинаковы, да и болельщики тоже, у всех свои судьи продажные, а чужие лучшие на свете.
Конечно с появлением ВАР и всяких других технологий ошибок будет меньше, но они будут, так как в футбол играют люди и судят их такие же люди и как бы кто не кричал человеческий фактор будет присутствовать всегда.
В противном случае футбол умрёт!
Хотя может кому то будет нравится смотреть игру роботов, "лайкать" судье-компьютеру, но это уже будет не футбол.
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