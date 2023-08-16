Арбитры матча МЮ и «Вулверхэмптона» не будут работать во 2-м туре АПЛ

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вчера, 12:58

Бригада рефери, которая работала на поединке 1-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» (1:0), не будет назначена во 2-м туре.

Наказаны судьи , , работавший на VAR и его ассистент Ричард Уэст.

Стоит отметить, что руководители судейского корпуса Премьер-Лиги и работавшие на матче арбитры извинились за неназначенный пенальти в ворота МЮ в концовке матча.

В спорном эпизоде голкипер «дьяволов» грубо сыграл на выходе и попал руками по голове нападающему «волков» .