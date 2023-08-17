Карасёв рассудит «Спартак» и «Зенит» в 5-м туре РПЛ

Назначены арбитры на центральный матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».
Команды рассудит Сергей Карасёв. Ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
Игра состоится в 19:30 в воскресенье, в прямом эфире ее покажет Матч ТВ.
Ласковый Карасё - у обоих мамасё хоть что-нибудь, да насосё! ))
Ласковый Карасё - у обоих мамасё хоть что-нибудь, да насосё! ))
и судит совсем не идеально
и судит совсем не идеально
А значит будет интересно...
А значит будет интересно...
Главное, чтобы защита не облажалась.
Главное, чтобы защита не облажалась.
Час Х настал!
Час Х настал!