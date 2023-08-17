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Карасёв рассудит «Спартак» и «Зенит» в 5-м туре РПЛ

вчера, 12:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20.08.2023 в 19:30 Не начался

Назначены арбитры на центральный матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Команды рассудит Сергей Карасёв. Ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артём Чистяков; VARВиталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

Игра состоится в 19:30 в воскресенье, в прямом эфире ее покажет Матч ТВ.

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Все комментарии
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
вчера в 20:07, ред.
Как сказал поэт Басё:
Ласковый Карасё - у обоих мамасё хоть что-нибудь, да насосё! ))
112910415
112910415
вчера в 18:31
грустит Карасёв во внутренних морях
и судит совсем не идеально
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:56
Карасёв нивелирует разницу в классе и стоимости составов....
А значит будет интересно...
Mejiak17
Mejiak17
вчера в 17:01
карась ненавидит Зенит ..............................................................
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:57
В таком матче арбитр обязательно будет виноватым.
Garrincha58
Garrincha58 ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 15:07
а он что лучший кто его назначил лучшим ? сколько он делает ошибок в каждом матче просто не счесть
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:35
Какая разница, кто рассудит...
Главное, чтобы защита не облажалась.
lotsman
lotsman
вчера в 14:13
Карасёв болеет за Спартак, это всем известно. Зачем его на этот матч?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:11
Посмотрел весь список судей. Бесследно исчез лучший судья прошлого сезода Безборрдов.. Посадили?
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 14:01
Это правильно. Такие матчи должны судить лучшие.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:56
На варе кто,Кукуляк или Кукуян ждём пенок
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:49
Вот и посмотрим на судью ФИФА!
Час Х настал!
sova147
sova147
вчера в 13:39
Это будет жаркая встреча!!!! Но голов забито будет мало....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:33
Карась и Мешков ! Не подведите Газпром . Зенит на 6-м месте . Не порядок ! ))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:31
Мне нравится когда рассудит судья с такой " красивой " фамилией...
adekvat
adekvat
вчера в 13:30
Тяжелый матч для судей, проигравшая команда обязательно будет не довольна судейством.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:28
Достанется ему на орехи по любому. Особенно в случае победы чемпиона...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:42
Можно не смотреть на назначения, кто, кого и куда. Не ошибёшься). Приучили уже.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:34
Честно суди...в смысле-бей обоих! Тот случай,когда любой результат будет приятен,в определённой степени.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:28
Жаль, очень слабый судья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:27
Лиш бы не испортил всю игру,без пенальти и без удалений !
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