«VARчестер Юнайтед» вернулся. Арбитров АПЛ отстранили после грубой ошибки

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Судьи помогли тен Хагу победить.

Любовь рефери к МЮ – главная теория в АПЛ

Ключевая теория заговора в английском футболе. В АПЛ спорный уровень арбитров. Судьи АПЛ это закрытый клуб лысеющих белых мужиков с высокими зарплатами. Но даже Клаттенбург, известный в прошлом арбитр, не спорит, что были в истории АПЛ периоды, когда рефери помешали соперникам МЮ . Но Марк настаивает, что речь о периоде с Фергюсоном.

У шотландца были особые отношения с рефери. Великий тренер ругал арбитров, обвинял в ошибках, но те как кролики рядом с удавом шли в пасть «дьяволу». Масштаб личности перевешивал. В последнем сезоне Фергюсона были заметные скандалы в АПЛ . В матче МЮ против «Ливерпуля» увидели удаление Шелви и спорный пенальти в ворота команды Роджерса.

Арбитры не мешали Фергюсону взять последний чемпионский кубок. В поединке МЮ против «Челси» судья удалил Фернандо Торреса, а победный гол забит из офсайда, но тогда не было VAR . Раньше в Англии говорили, что на рефери давит величие сэра Алекса, клуба из Манчестера и влияют трибуны. Арбитры словно боятся принимать решения против фаворита.

Статистика доказывает, что дома выиграть проще. 90 % команд в родных стенах играют лучше, чем в гостях, хотя соперники одинаковые. Домашние команды получают меньше карточек, чем гостевые. Чем больше стадион – тем выше вероятность ошибки рефери. Исследования проведены, заключения не меняются со временем. И «Олд Траффорд» это шумное место.

Когда МЮ в первом туре АПЛ вел 1:0 против «Вулверхэмптона», то сопернику пришлось открываться и атаковать. «Волки» пошли вперед, голкипер Онана несколько раз выручил новую команду. А затем камерунский вратарь в попытке забрать верховой мяч руками зацепил соперника. Жесткий контакт, очень похоже на пенальти. Судья Хупер эпизод проигнорировал.

Боссы арбитров извинились перед «волками»

Извинения в таблицу не добавить. Но в конкретном скандале из публики не делают глупых дилетантов, отрицая явную ошибку рефери. Фанаты МЮ в комментариях после нарушения Онаны писали, что арбитры начудили. Достойное поведение. Команда тен Хага показала сырой футбол, с большим трудом обыграли команду, которая потеряла накануне сезона известного главного тренера.

Антони и другие созидатели МЮ смотрелись плохо, гол забил защитник Варан. Вот только контакт голкипера Онаны и форварда Каладжича это пенальти. Ошибку признали. Судью Саймона Хупера отстранили вместе с рефери в комнате VAR Майклом Солсбери и Ричардом Уэстом. В прошлом сезоне у рефери Хупера и Солсбери 44 матча в АПЛ главными судьями, десятки игр у мониторов VAR .

Как опытные люди не разобрались в простом эпизоде? Как минимум надо было смотреть повторы. Ховард Уэбб и Джонатан Мосс – боссы арбитров АПЛ , принесли извинения «Вулверхэмптону» за дикую ошибку. С пенальти команда Гари О’Нила могла сравнять счет в концовке матча, когда инициатива была на стороне «волков». Мосс подтвердил, что это чистейший пенальти.

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер пытается понять причину затмения бригады арбитров:

Хупер видел эпизод. Онана врезался в игрока, здесь надо ставить пенальти. Это фол. Думаю, должен был вмешаться VAR . Но мне интересно, сказали ли арбитрам поднять порог контактов? Никто не знает точно новый уровень терпимости к единоборствам. Солсбери, рефери VAR в матче МЮ , задрал планку до предела. Без сомнения, это пенальти.

До сезона клубы предупреждали, что в АПЛ будут добавлять много минут к матчам. Также упоминали, что арбитрам позволят игнорировать жесткую борьбу без безрассудных действий. Но кулаки Онаны опасные, а виски соперника были близко. За каждый удар локтем в район головы дают желтые карточки, ведь так можно случайно убить соперника. Фол признали профессионалы из АПЛ .

Игроков МЮ раньше учили общаться с арбитрами

Фил Невилл рассказывал, что Фергюсон просил хвалить рефери по ходу матчей. Игры разума. Сэр Алекс учил давить без унижения, но жестко, чтобы неопытный рефери дрогнул. Понятно, что сейчас не чемпионские времена МЮ . Но соперники не верят в непредвзятое отношение арбитров к «дьяволам». А вот статистика прошлого сезона по ошибкам не указывает на то, что тен Хага тянули.

Но вспомните скандальные эпизоды с пенальти в пользу МЮ до Эрика. Или отношение рефери к Фернандешу. Новому капитану МЮ разрешают больше, чем другим. Бруну известный провокатор, любит разные уловки. Но откуда у рефери связь с одной командой? У других грандов нет аналогичной репутации среди арбитров. Секрет может скрываться в славном прошлом «красных дьяволов».

Многие арбитры АПЛ не называют любимый клуб детства. Упоминают скромные «Уиган», «Суиндон» и «Хартпул», но отказываются отвечать на вопрос о любимом гранде АПЛ . Соперники МЮ считают, что рефери есть что скрывать. Арбитрам в районе 40 лет. Их поколение болело за Шмейхеля, Гиггза, Кантона и Фергюсона. Англичане не брали Кубок чемпионов 15 лет до триумфа «дьяволов».

Ведущие арбитры часто скрывают любовь к МЮ , чтобы их назначали на большие матчи АПЛ ? Тогда внутреннее противоречие иногда ведет к ошибкам в пользу «красных дьяволов». И это еще повезло, что десять лет подряд МЮ не является главным фаворитом в чемпионской гонке. Не хотелось бы, чтобы АПЛ превратили в лигу, где исторически главному клубу турнира помогают арбитры.

«Ливерпуль» великий, но это не главный чемпион в истории АПЛ . «Арсенал» Венгера кусал команду Фергюсона, но не радовал поколения англичан в ЛЧ . МЮ это особая команда для миллионов британцев на границе веков. Понимаем, что рефери живые люди. У них могла в юности быть симпатия к клубу, который возродил сэр Алекс Фергюсон. Но огорчают явные и нелепые ошибки в пользу любой команды.

Судья Хупер не пошел смотреть повтор. Группа арбитров проигнорировала грубую игру Онаны, наплевав на правосудие для «Вулвз». На дворе первый тур, а уже большой и важный скандал. Представьте, что МЮ завоюет путевку в Лигу чемпионов, оторвавшись от конкурента на два пункта. Тогда в августе рефери Хупер совершил грубую ошибку, которая в мае будет стоить десятки миллионов евро.

Давно надо разрешить тренерам приглашать судью к монитору дважды за игру. Так футбол станет чище. Сомневается, что Хуперу хватило бы духу не назначить пенальти после повторов. Нет ни одного эксперта, который поддержал решение арбитров. Рефери отстранили, но это не решение проблемы. Нужны поправки в правилах футбола.