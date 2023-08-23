Опубликован список самых дорогих лиг мира

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вчера, 16:43

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих лиг мира. Первое место безальтернативно занимает английская Премьер-Лига (совокупная стоимость клубов 10 миллиардов 480 миллионов евро). Также в первую пятёрку входят: испанская Ла Лига (4 миллиарда 670 миллионов евро), итальянская Серия А (4 миллиарда 520 миллионов евро), немецкая Бундеслига (4 миллиарда 140 миллионов евро) и французская Лига 1 (3 миллиарда 480 миллионов евро).

Впечатляющий скачок в это трансферное окно сделала саудовская Про-Лига, ворвавшаяся в десятку самых дорогих лиг мира (совокупная стоимость клубов 1 миллиард 20 миллионов евро).