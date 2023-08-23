Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

Опубликован список самых дорогих лиг мира

вчера, 16:43

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих лиг мира. Первое место безальтернативно занимает английская Премьер-Лига (совокупная стоимость клубов 10 миллиардов 480 миллионов евро). Также в первую пятёрку входят: испанская Ла Лига (4 миллиарда 670 миллионов евро), итальянская Серия А (4 миллиарда 520 миллионов евро), немецкая Бундеслига (4 миллиарда 140 миллионов евро) и французская Лига 1 (3 миллиарда 480 миллионов евро).

Впечатляющий скачок в это трансферное окно сделала саудовская Про-Лига, ворвавшаяся в десятку самых дорогих лиг мира (совокупная стоимость клубов 1 миллиард 20 миллионов евро).

Опубликован список самых дорогих лиг мира

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Саудовским клубам стоит запретить трансферы. Европейские команды стали участниками странных схем
Вчера, 19:16Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Месси — самый дорогой игрок МЛС
Вчера, 11:16 Фото
Боэли потратил на трансферы больше, чем все клубы Ла Лиги. У «Челси» новичков на 1 миллиард евро
16 августаВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
ОфициальноЦСКА продлил сотрудничество с многолетним спонсором клуба
14 августа
СлухиСтало известно, сколько заработал Малком за 4 года в «Зените»
14 августа
«Ливерпуль» заманивал 10 хавбеков. Все трансферы сорвались, даже Кайседо за 127 миллионов евро
14 августаВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Со многим согласен, однако, слезть СА с нефтяной иглы, не имея собственных наукоёмких технологий, отраслей производства, а также фундаментальной научной и прикладной базы, позволяющей венчурным мега-корпорациям вываливать новые продукты на рынок, весьма архисложно - практически нереально.
Был я в Штатах и разговорились мы там с одним умным японцем по поводу америкосов. Азиат про них сказал следующее: "Пока мы совершенствовали автомобиль и скидывали их с этого рынка, янки вывалили миру Инет; пока мы создавали лучшую на свете электронику, янки представили на суд людской нано-технологии..., а теперь они осваивают Марс, новые источники энергии, открывают и синтезируют новые химические элементы..., ..., и делают много чего ещё (чего не делают и до чего не доросли умом остальные) дабы править Миром и в дальнейшем. Поэтому МЫ - остальные, ВСЕГДА БУДЕМ В РОЛИ ДОГОНЯЮЩИХ..."

P.S. Кстати..., такая концепция доминации над другими странами была свойственна и в прошлом. В средние века англичане, к примеру, взяли верх над Испанией, потому как первые вкладывали свободные (награбленные) средства в науку, мануфактуры и ремёсла, а вторые - в роскошь и недвижимость. Отсюда результат - доминация Англии, дошедшая по многим областям и до наших дней ..., и футбол - частный случай.
112910415
112910415
сегодня в 10:56
ещё на пару мест вверх шейхи продвинутся ...
потом все увидят, что проект конечен
3ton
3ton
сегодня в 09:58
Ла лига скатилась за последние 5 лет сильно
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 08:51
Количеством? Половина клубов МЛС недавно созданные, которые стоят не очень много. А клубам СА минимум 30 лет. К тому же, чемпионат СА преодолел планку в 1 млрд только благодаря недавним трансферам. Без них, даже 800 млн лига СА не стоит, а МЛС без таких дорогих приобретений более 1 млрд.

Как я уже сказал, лигу СА развивать не будут. Когда Месси перешел в МЛС, тут же начали увеличивать количество мест на стадионах. В СА пришли Роналду, Неймар, Бензема и другие, но даже 1 стульчика лишнего не поставили. Не думал, почему тем, кто пришел в СА предложили короткие контракты? Если шейхи были бы настроены на построение лиги, то стали бы подписывать минимум на 5 лет. А так Неймар на 2 года, Малком на 4 года, Отавио на 3 года. А стариков только на 2 года подписали. За 2-3 года их контрактов лига СА не станет лучше
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:38
У родоначальников просто бешеный отрыв)))
ABir
ABir
вчера в 23:33
Если в ближайшее время, ситуация в мировой экономике не изменится, то дальше все будет только дешеветь
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:56
Потому что там 29 клубов а в Аравии 18. Млс берет тупо количеством а не качеством. Саудовская лига стремительно развевается и скоро топ чемпеонаты догонит. Это только первый год как шейхи начали активно ее раскурчивать, сейчас сделали 5 суперклубов. К следующему сезону обещали еще добавить топ клубы. СА уже на слуху во всем мире, дальше будет только лучше.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:59
Аравийская лига - без аравийцев... Всё к этому идёт...
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:44
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:02
    Справедливый рейтинг
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:00
    МЛС по уровню ниже ФНЛ)
    4b7r9k8pkp2h
    4b7r9k8pkp2h
    вчера в 19:33
    АПЛ всегда будет лучшей лигой и самой интересной
    agentSmith.
    agentSmith.
    вчера в 19:08
    Саудиты купили место в десятке. Скоро купят и в пятёрке.
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:56, ред.
    Я конечно понимаю что многие  недолюбливают лигу арабскую по ряду причин.
    И почему Вы решили что СА и принц саудии бросит проект и перестанет инвестировать средства в спорт? Это точно не лига китайская. Друг другие подходу к спорту, что ранее было мною озвучено. А Вы в курсе до какого года заложены средства в бюджет по финансированию футбола в СА? 
    19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год
    Согласитесь это не малые траты и просто так выплачивать Мбаппе 700 млн евро , так что там собрались дураки?  Бюджет у Минспорта, больше, чем у некоторых стран в мире. Кстати Вы затронули очень важную тему насчет дорог, стадионов, для этого тоже вложили в бюджет не малые средства. А стадионы например в Эр-Риаде чем плох? А мне вот большая разница насчет СА станет она лигой достойной в мире или нет. Я был в СА и остались теплые впечатления. Порядок и чистота повсюду. Кто его знает друг возможно год-два Рон уйдет он не вечный, а возможно ему дадут должность в клубе.  Кстати насчет будущего вы слышали о проекте "Неом" и  Line ? Город будущего который начнут строить толи уже начали .  Его созданием занимаются архитекторы со всего мира.  Много проектов. Когда-нибудь арабам придется слезть с нефтяной иглы вот и думают о будущем.
    memphis
    memphis
    вчера в 18:23
    Сколько Суторминых стоит наша лига?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:37
    Только первые 4 лиги этого списка смотрю, изредка Францию, а ниже совсем дворовый уровень...
    Elliada
    Elliada ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Как только шейхи перестанут предлагать бешенные контракты, так сразу чемпионат СА назад откатится, где и была. Я не вижу предпосылок, что лига СА будет расти. Шейхи говорят, что будут развивать лигу, что выделили на это 20 млрд, но посмотри, что делается. Кроме, как покупают игроков, ничего не делают. Не строят стадионы, дороги, базы, академии.... В общем, никак не развивают инфраструктуру. Всё это говорит, что шейхи не строят долгосрочные планы, а всё затеяли из-за ЧМ. Хотя тебе какая разница, станет СА лучше или нет? Через 1-2 года Роналду уйдет, а с ним ты и все его поклонники и на чемпионат СА будет параллельно, как сейчас на чемпионат Италии.
    LOpp
    LOpp ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 17:24
    видимо чемпионшип не участвует, по стоимости у них 1,7 млрд
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Ну, тут, возможно, большая вероятность есть, что перевернется диаметрально.
    протон
    протон
    вчера в 17:15
    СА скоро обгонит многих
    azkan
    azkan
    вчера в 17:04
    Интересно а Чемпионшип участвует в этом конкурсе)))
    По моему они в десятке точно будут.
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 17:02
    В 1-й пятерке не кого нового.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:59
    Арабы быстро надули свой пузырь
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:55
    АПЛ по праву выше всех. Самый лучший футбол в Англии во главе с МС, но потом разрыв просто огромный.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:54
    МЛС выше СА, как по уровню футбола, так и по стоимости.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     