Боэли потратил на трансферы больше, чем все клубы Ла Лиги. У «Челси» новичков на 1 миллиард евро

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вчера, 22:22

Кайседо довёл расходы до 934 млн евро.

«Челси» в ответе за 20 % покупок в АПЛ

Только Бундеслига, Лига 1, Серия А и сама АПЛ тратят больше на игроков, чем один «Челси» после продажи клуба Абрамовичем. Ниже лондонцев Ла Лига и остальные мировые чемпионаты. Говорят о еще одном дорогом трансфере. Бельгиец Лавия прибудет в полузащиту за 60 млн евро плюс 10 млн бонусами.

Чуть раньше приехал опорный хавбек Кайседо, Мойсес взял номер легенды «Челси». Самый дорогой новичок в истории АПЛ обошелся в 133 млн евро с бонусами. Миллиард евро купюрами по 100 это более десяти тонн денег. Грузовик с прицепом, груженый под завязку.

В УЕФА предупреждали АПЛ , что выход Великобритании из ЕС оставил лазейку для хитрецов, вроде Боэли. Но никто Тодда не остановил. Подписывают контракты с новичками на семь и восемь лет. Кайседо в «Челси» до 2031-го, что позволяет разбить выплаты за игрока на годы. Именно так обошли финансовый фэйр-плей.

Одна команда тратит 1 миллиард, а все клубы Ла Лиги могут позволить лишь 893 миллиона расходов за полтора сезона. Причем все понимают, что новая команда «Челси» точно не отработает деньги на поле. В прогнозе большинства британцев потолком для Почеттино в таблице является четвертое место.

Или пятое, ведь новый формат ЛЧ , расширение до 36 участников, намекает на ещё одну путевку для АПЛ . Англичане сошли с ума на рынке. В АПЛ потратили 5,2 миллиарда евро со старта прошлого сезона, а команды Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе израсходовали 4 миллиарда евро, пропасть продолжает расти.

Рекордный новичок нужен новой команде

Кайседо будет сложно. Сумма трансфера надавит на молодого эквадорца. Когда чемпион АПЛ в составе «Лестера» Канте перешел в «Челси» за 36 млн евро, то мог спокойно развиваться и помогать тренеру Конте выиграть АПЛ . Игру Кайседо будут разбирать под микроскопом. Хотя если абстрагироваться от суммы, то игрок классный.

Мойсес похож на Энцо Фернандеса цепкостью, но у Кайседо есть и другие таланты. Мастер умирающего искусства подкатов. Бросается в ноги, играет чисто. Поскольку на родине в Эквадоре Мойсес играл между штрафными площадями, то у него немало атакующих навыков. Хороший удар правой ногой, классные передачи верхом.

Кайседо, в отличие от некоторых других новичков, логичное подписание. Но важно отметить, что игроков набирали под разных тренеров. Были и ушли Тухель, Поттер и Лэмпард. Также «Челси» порой откровенно не везет. Новичок за 60 млн евро Нкунку травмировался. Уэсли Фофана за 80 млн евро тоже в лазарете надолго.

Форвард Джексон пришел, так как сорвался обмен Влаховича на Лукаку из-за протестов фанатов «Ювентуса» против трансфера бельгийца. В обороне появился новичок Дисаси. Некоторые трансферы, вроде Кулибали и Кукурельи, уже признаны неудачными, хотя за них платили большие деньги. Мечтают, что заиграет Мудрик.

Боэли бездумно разбрасывается деньгами, потому что никто его не остановил. При этом вингер Стерлинг за 56 млн евро и защитник Бадьяшиль за 38 млн могут просидеть половину сезона на лавке. Вместо Рахима торгуются с другими клубами АПЛ за французского крайнего форварда Олисе из «Кристал Пэлас».

У Почеттино в основе лишь три старожила

Чилуэлл, Джеймс и Тиаго Силва – тройка, которая помнит победу в Лиге чемпионов. А ведь кубок выиграли у «Манчестер Сити» всего два года назад. Причем латераль Чилуэлл в команде всего пять лет, а бразилец Силва лишь три года. Только Рис Джеймс – новый капитан «Челси», является воспитанником клуба.

Редко встретишь состав гранда с таким низким уровнем взаимопонимания. Впереди у Почеттино дерби против «Вест Хэма» после матча с «Ливерпулем». «Челси» оставил приятное впечатление в дебютной игре, но на дистанции проявится отсутствие слаженности в игре, может подвести молодость атаки.

Почеттино не выбрал оптимальную основу, новички прибывают и прибывают. Конкурируют между собой молодые, яркие и нестабильные футболисты. А ветераны, вроде Стерлинга, не показывают грамотный футбол. «Челси» затеял безумные перестановки за миллиард евро. Если не выгорит, то ожидайте новую продажу клуба.

Лондонцам будут искать шейха, как пытаются найти для покупки МЮ . А в худшем случае безрассудные расходы Боэли при почти полном отсутствии прибыли приведут к банкротству. «Челси» не сыграет в новом сезоне в ЛЧ , а продажи за три трансферных окна составили лишь 322 миллиона евро.

Не компенсируют и трети расходов, а ведь есть также зарплаты футболистов. Спонсорские контракты не подписаны, в первом туре «Челси» играл без титульного спонсора. В РПЛ был пример, когда миллиардер зашел в футбольный клуб, выбивая ногой двери – «Анжи». Все помнят, чем завершилось.

Абрамович действовал в «Челси» умнее, у него были сильные управляющие. У Боэли слишком много азартных ходов. Кайседо и Лавию перехватили у «Ливерпуля», будто хотели насолить «красным», хотя клубы не заклятые враги. Тренера Почеттино взяли, поскольку Зидан в АПЛ пока не приехал.

Звали Роналду и Неймара, и «Челси» повезло, что эти сделки сорвались. Приглашали Мбаппе, но Килиан лишь посмеялся. «Челси» — команда симпатичных талантов, некоторые из них даже не следят за зарплатой. Они искренне любят игру, но им нужно время, которого в АПЛ никому не дают.

Но пока нет футбольной сути. Почеттино не является системным чемпионским тренером в АПЛ . Боэли не футбольный аналитик, чтобы тонко набрать состав. Миллиард евро это аргумент на трансферном рынке, но не аргумент на поле. Боссы «Челси» навесили на клуб долги до конца десятилетия.

Рассудит, как обычно, футбол. Но невозможно прогнозировать ближайшее будущее «Челси». У них 23 новичка за год, новая команда, в которой за каждого второго переплатили в спешке. Боэли не показал себя стратегом, а тактические клубные решения обычно оставляют без трофеев.