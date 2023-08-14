«Ливерпуль» заманивал 10 хавбеков. Все трансферы сорвались, даже Кайседо за 127 миллионов евро

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вчера, 11:48

Устроили с «Челси» рекордный аукцион.

Мойсес Кайседо (Эквадор)

«Челси» и «Ливерпуль» торговались с «Брайтоном», азарт их покорил. Клуб Клоппа предложил безумные 127 миллионов евро за необстрелянного эквадорца, но рекорд АПЛ побил «Челси». Напомним, что новый спортивный директор «Ливерпуля» Шмадтке подписал контракт всего на три месяца до конца лета и работает с Ибицы. Не удивительно, что с таким подходом Клопп остаётся без новичков. Юрген подтвердил сделку между клубами, но остался без игрока. Владельцы «Ливерпуля» вылетели в Лондон на игру с «Челси», но не спасли ситуацию. Кайседо будет играть с Энцо Фернандесом. Кстати, об аргентинце.

Энцо Фернандес (Аргентина)

Ещё одно трансферное поражение «Ливерпуля» от «Челси» Клопп хотел видеть в своём составе умного чемпиона мира, но в январе «Бенфика» отдала контракт Энцо в руки Боэли за 121 млн евро. Фернандес подходил «Ливерпулю». Он был нужен, ведь Фабиньо, Хендерсон и компания планировали уйти. В результате «красные» остались без Энцо, но забрали другого чемпиона мира МакАллистера. Только через несколько лет узнаем, кто из этих молодых ребят стабильнее на самом высоком уровне и выше классом на дистанции. Энцо точно талантливее, но одарённость в большом футболе отвечает лишь за часть успеха.

Джуд Беллингем (Англия)

Представьте треугольник Кайседов, Фернандес, Беллингем. С таким через пару лет можно в финал Лиги чемпионов? Но многие выберут «Реал», а не «Ливерпуль», если предложат эти два клуба. Даже англичанин Беллингем. Джуд учился в школе «Бирмингема», на ноги встал в «Боруссии» Дортмунд, где у Клоппа полно связей. Юрген убедил немецкий клуб — им без разницы, кто заплатит 103 миллиона евро за трансфер, но не заинтересовал самого футболиста. Беллингем уже забивает за «Реал», а «Ливерпуль» подписал Собослаи в центр поля с креном в атаку. Венгр приличный игрок, но Беллингем ещё перспективнее.

Тайлер Адамс ( США )

И здесь была война «Ливерпуля» и «Челси», как вчера на поле. Говорят, что травма подколенного сухожилья у Адамса отпугнула «Челси». Но есть и другая версия событий. Возможно, 20 миллионов фунтов, которые требовал «Лидс» за трансфер, Боэли нужнее для сделки с Кайседо. Просто в столице Англии не думали, что «Ливерпуль» упустит Мойсеса. Адамс куда скромнее по стоимости, но тоже интересный центральный хавбек. Некоторые его статистические показатели лучше, чем у Кайседо.

Орельен Тчуамени (Франция)

У «Реала» есть варианты в середине поля. Теоретически Кроос может вытеснить Тчуамени на скамейку, сыграв с Модричем и Вальверде в центре. Тогда Беллингем будет вершиной «ромба». В первом туре Ла Лиги «Атлетик» обыграли с Тчуамени, Вальверде, Камавингой и Беллингемом, молодой четвёркой. Голы забили до перерыва, Орельен сыграл неплохо. «Реал» не отдал Клоппу дорогого француза, как и его напарника уругвайца Вальверде. «Ливерпуль» не смог вмешаться в дела королевского клуба, как и в случае с переходом Килиана Мбаппе на год в АПЛ .

Андре (Бразилия) и Жоау Палинья (Португалия)

22-летний бразилец Андре из «Флуминенсе» в списках скаутов «Ливерпуля» на случай, если сорвутся все звёздные сделки. Молодой человек набирается ума рядом с Марсело. А это значит, что Алиссон звонил старому знакомому, чтобы получить оценку Андре. Если бы раскрыли бразильца, то могли сэкономить, ведь хавбека можно купить за 20-25 миллионов евро. В отличие от Палиньи из АПЛ . «Фулхэм» требует 55 миллионов евро. Рослый португалец опытный, поиграл в АПЛ , но ценник отпугивает, ведь игроку 28 лет.

Шейк Дукуре (Мали) и Ромео Лавия (Бельгия)

Здесь сложные переговоры. «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» постоянно повышают ставки. А инсайдер из «Ливерпуля» рассказал, что у Клоппа есть сомнения. У «красных» появился Байчетич. «Ливерпуль» ищет опытного опорника, а на замену можно выпускать Стефана. Незачем переплачивать за 22-летнего малийца и 19-летнего бельгийца. Чтобы эта комедия стала смешнее, нужно добавить, что Лавию тоже может перехватить ненасытный американец Боэли. Даёт 64 миллиона евро за юного бельгийца.

Йозуа Киммих (Германия)

Часто речь о войне «Ливерпуля» и «Челси». Или же о футболистах, которые выступают за разные клубы с американским капиталом. Но сделка по Киммиху выделялась. Включались связи спортивного директора «Ливерпуля» Шмадтке и главного тренера Клоппа. Юрген общался с Киммихом, когда ему передали информацию о конфликте Йозуа с боссами «Баварии» и Тухелем. Футболист крутой и пока не старый. Задумывался о новом вызове. Но поскольку «Ливерпулю» нужен опорник, а не хавбек «бокс-ту-бокс», то сделка не состоялась. Киммих заявил, что накануне Евро-2024 из «Баварии» не уйдёт.

У «Ливерпуля» невероятная серия неудачных переговоров. Причём по Беллингему, Фернандесу, Лавии и Кайседо готовили деньги для перевода. «Ливерпуль» надеялся, что Мойсес откажет «Челси». Но эквадорец настаивал, что дал слово лондонцам весной. Если Кайседо, Беллингем и Фернандес не хотят играть за «Ливерпуль», то они не нужны в команде. Такая же позиция по Гвардиолу, ведь Йошко предпочёл «Манчестер Сити». Непросто заполучить перспективного игрока в мире, где отдают 133 миллионов евро за трансфер футболиста, который недавно играл в Эквадоре, а в «Брайтоне» долго сидел на скамейке. Не исключено, что Клопп ещё поблагодарит судьбу, что некоторые из безумных трансферов не состоялись. Но опорный хавбек по-прежнему нужен «Ливерпулю», МакАллистер и Собослаи не заменят Фабиньо, у них другие амплуа.