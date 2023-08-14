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ЦСКА продлил сотрудничество с многолетним спонсором клуба

вчера, 21:06

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что ПСБ и «армейцы», которых связывает многолетнее партнерство, договорились о продолжении совместной работы.

Стороны продлили спонсорское соглашение на три года. Таким образом, ПСБ останется официальным банком команды до окончания футбольного сезона-2025/2026. Подписи под документом поставили Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ, и Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:35
ПСБ правильный банк 😉
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Вряд ли это сотрудничество можно назвать взаимовыгодным, скорее просто ПСБ спонсирует ЦСКА по принуждению свыше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50
Ещё бы...
ПСБ так и расшифровывается "Подкинем Средства Бабаеву"
pomor45
pomor45
вчера в 22:03
Привычка - вторая натура.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:35
Ну и ладно,раз устраивает стороны.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:21
Вот и хорошо, что ЦСКА продлил сотрудничество с многолетним спонсором клуба.....
протон
протон
вчера в 21:14
Всю вину свалили на Ironigor). Человек просто поддержал с юмором призера. Я вообще считаю не комментировать такие ситуации, и не ставить лайки. Каждый лайк может спровоцировать неприязнь кому либо из клуба.
Гость
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