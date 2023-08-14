ЦСКА продлил сотрудничество с многолетним спонсором клуба

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что ПСБ и «армейцы», которых связывает многолетнее партнерство, договорились о продолжении совместной работы.
Стороны продлили спонсорское соглашение на три года. Таким образом, ПСБ останется официальным банком команды до окончания футбольного сезона-2025/2026. Подписи под документом поставили Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ, и Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА.
ПСБ так и расшифровывается "Подкинем Средства Бабаеву"
ПСБ так и расшифровывается "Подкинем Средства Бабаеву"