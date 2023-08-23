«Брентфорд» предлагает более 40 млн евро за форварда «Фиорентины»

«Брентфорд» предпринимает попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.
По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на источники в английском клубе, «пчёлы» сделали новое предложение по футболисту на сумму, близкую к 42-43 млн евро. Также аргентинцу предлагается огромная зарплата.
Две недели назад флорентийцы отклонили первую заявку.
Так же Нико может стать самой дорогой покупкуй в истории Брентфорда!!! За сумму 40+ они еще никого не покупали, и если я не путаю, то сейчас рекордная покупка обошлась им в районе 30млн, а то, что готовы предложить более сорока, говорит о том, что клубу действительно нужен данный игрок и Томас Франк отчетливо видет игрока в своей тактике
Так же Нико может стать самой дорогой покупкуй в истории Брентфорда!!! За сумму 40+ они еще никого не покупали, и если я не путаю, то сейчас рекордная покупка обошлась им в районе 30млн, а то, что готовы предложить более сорока, говорит о том, что клубу действительно нужен данный игрок и Томас Франк отчетливо видет игрока в своей тактике