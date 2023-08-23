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«Брентфорд» предлагает более 40 млн евро за форварда «Фиорентины»

вчера, 17:42

«Брентфорд» предпринимает попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на источники в английском клубе, «пчёлы» сделали новое предложение по футболисту на сумму, близкую к 42-43 млн евро. Также аргентинцу предлагается огромная зарплата.

Две недели назад флорентийцы отклонили первую заявку.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:38
Для Брентфорда это будет хорошим усилением! Нико 25 лет, а он уже поиграл в двух топ чемпионатах Бундеслига и СериаА, так что опыта у него достаточно, что бы заиграть и в АПЛ! Так же Нико может закрыть любую позицию в атаке,но более родная для него все же правый вингер но при этом с рабочей левой ногой!!! А-ля Роббен...
Так же Нико может стать самой дорогой покупкуй в истории Брентфорда!!! За сумму 40+ они еще никого не покупали, и если я не путаю, то сейчас рекордная покупка обошлась им в районе 30млн, а то, что готовы предложить более сорока, говорит о том, что клубу действительно нужен данный игрок и Томас Франк отчетливо видет игрока в своей тактике
Futurista
Futurista
вчера в 18:13
Нашего Сашку Концалеса не отдадут так дешево)....
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:52
На его месте должен быть Кокорин....
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Думаю что и второй запрос будет бесполезен. Он фиалкам нужен.
ДСА
ДСА
вчера в 17:45
Тут до согласия кажется совсем чуть-чуть осталось.
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