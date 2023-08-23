«Брентфорд» предлагает более 40 млн евро за форварда «Фиорентины»

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вчера, 17:42

«Брентфорд» предпринимает попытки приобрести нападающего «Фиорентины» .

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на источники в английском клубе, «пчёлы» сделали новое предложение по футболисту на сумму, близкую к 42-43 млн евро. Также аргентинцу предлагается огромная зарплата.

Две недели назад флорентийцы отклонили первую заявку.