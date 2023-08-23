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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ продолжает переговоры по одному из лучших бомбардиров Бундеслиги

вчера, 16:24

Сегодня состоится новый раунд переговоров между «Пари Сен-Жермен» и «Айнтрахтом» из Франкфурта по трансферу нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани. Речь идёт о 70 миллионах евро без учёта бонусов. Ранее немецкий клуб отверг предложение в размере 70 миллионов евро с учётом бонусов.

Напомним, ПСЖ согласовал условия личного контракта с футболистом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:58, ред.
Неужели парижане взялись за ум!? Вот только если знали, что из команды уйдут Месси и Неймар, и возможно Мбаппе, то для чего нужно было увольнять Кристофа Галтье!? Думаю, что без этих звездных и авторитетных игроков, он бы сколотил новую, молодую и очень интересную команду!
Коло-Муани конечно же интересный вариант, ударно провел прошлый сезон, в этом сезоне продолжил забивать за Айнтрахт и в кубке и в Бундеслиге! Интнресно только вот что....купили же Гонсало Рамуша зачем брать еще одного игрока того же плана?! Лучше бы сразу сдеоали ставку на француза! А так, атака в виде Мбаппе/Муани/Дембеле выглядит вполне интересной, к тому же и основные игроки сборной Франции
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вчера в 17:59
Этот косячник и половины таких денег не стоит
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Интерес ПСЖ к форварду объясним - Слишком не понятна ситуация с другим форвардом.
Гость
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