ПСЖ продолжает переговоры по одному из лучших бомбардиров Бундеслиги

1692797041

вчера, 16:24

Сегодня состоится новый раунд переговоров между «Пари Сен-Жермен» и «Айнтрахтом» из Франкфурта по трансферу нападающего сборной Франции . Речь идёт о 70 миллионах евро без учёта бонусов. Ранее немецкий клуб отверг предложение в размере 70 миллионов евро с учётом бонусов.