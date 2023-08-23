ПСЖ продолжает переговоры по одному из лучших бомбардиров Бундеслиги

Сегодня состоится новый раунд переговоров между «Пари Сен-Жермен» и «Айнтрахтом» из Франкфурта по трансферу нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани. Речь идёт о 70 миллионах евро без учёта бонусов. Ранее немецкий клуб отверг предложение в размере 70 миллионов евро с учётом бонусов.
Напомним, ПСЖ согласовал условия личного контракта с футболистом.
Коло-Муани конечно же интересный вариант, ударно провел прошлый сезон, в этом сезоне продолжил забивать за Айнтрахт и в кубке и в Бундеслиге! Интнресно только вот что....купили же Гонсало Рамуша зачем брать еще одного игрока того же плана?! Лучше бы сразу сдеоали ставку на француза! А так, атака в виде Мбаппе/Муани/Дембеле выглядит вполне интересной, к тому же и основные игроки сборной Франции
Коло-Муани конечно же интересный вариант, ударно провел прошлый сезон, в этом сезоне продолжил забивать за Айнтрахт и в кубке и в Бундеслиге! Интнресно только вот что....купили же Гонсало Рамуша зачем брать еще одного игрока того же плана?! Лучше бы сразу сдеоали ставку на француза! А так, атака в виде Мбаппе/Муани/Дембеле выглядит вполне интересной, к тому же и основные игроки сборной Франции