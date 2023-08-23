Главный тренер «Аталанты» заблокировал переход Сапаты в «Рому»

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вчера, 17:08

Главный тренер «Аталанты» заблокировал трансфер нападающего в «Рому». После длительных переговоров клуб из Бергамо решил не отпускать своего игрока. «Рома» предлагала за колумбийца 10 миллионов евро.

Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл 27 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт 32-летнего нападающего с «Аталантой» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.