Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ вышел из переговоров по вингеру «Лиона»

вчера, 15:52

«Пари Сен-Жермен» прекратил переговоры о покупке флангового полузащитника «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола. Клуб из Лиона неоднократно менял сумму, запрашиваемую за футболиста, в связи с чем парижане прервали диалог. Сообщается, что ПСЖ предлагал за игрока более 30 миллионов евро.

Баркола является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне он провёл 31 игру в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт 20-летнего француза с «Лионом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично заинтересован в игроке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке
Сегодня, 14:57
СлухиАзмун близок к переходу в «Рому»
Сегодня, 12:06
СлухиОдин из главных талантов Испании перейдёт в Саудовскую Аравию
Сегодня, 10:53
СлухиПочеттино хочет, чтобы «Челси» продал Лукаку
Сегодня, 10:36
Слухи«Манчестер Сити» сделал предложение «Вулверхэмптону» по Нуньешу
Сегодня, 00:40
Слухи«Лион» выдвинул условия ПСЖ по трансферу своего нападающего
Вчера, 19:49
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:46
Пусть теперь кусают локти.
c8ufnfae957u
c8ufnfae957u
вчера в 15:58
Видать черепашка ихняя не одобрила
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 