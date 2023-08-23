ПСЖ вышел из переговоров по вингеру «Лиона»

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вчера, 15:52

«Пари Сен-Жермен» прекратил переговоры о покупке флангового полузащитника «Лиона» и молодёжной сборной Франции . Клуб из Лиона неоднократно менял сумму, запрашиваемую за футболиста, в связи с чем парижане прервали диалог. Сообщается, что ПСЖ предлагал за игрока более 30 миллионов евро.

Баркола является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне он провёл 31 игру в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт 20-летнего француза с «Лионом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.