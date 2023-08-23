ПСЖ вышел из переговоров по вингеру «Лиона»

«Пари Сен-Жермен» прекратил переговоры о покупке флангового полузащитника «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола. Клуб из Лиона неоднократно менял сумму, запрашиваемую за футболиста, в связи с чем парижане прервали диалог. Сообщается, что ПСЖ предлагал за игрока более 30 миллионов евро.
Баркола является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне он провёл 31 игру в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт 20-летнего француза с «Лионом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично заинтересован в игроке.