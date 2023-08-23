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вчера, 14:45

«Фрозиноне» арендует защитника «Марселя» без права выкупа. Сделка согласована.

Игрок согласился на переход во многом из-за главного тренера «Фрозиноне» Эусебио Ди Франческо, под руководством которого он играл в «Сассуоло». Сегодня Лирола прибудет в пригород Рима для прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Эльче», 26-летний защитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, забил мяч и получил жёлтую карточку. Портал Trasfermarkt оценивает испанца в 2 миллиона евро.