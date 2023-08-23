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«Фрозиноне» арендует защитника «Марселя»

вчера, 14:45

«Фрозиноне» арендует защитника «Марселя» Поля Лирола без права выкупа. Сделка согласована.

Игрок согласился на переход во многом из-за главного тренера «Фрозиноне» Эусебио Ди Франческо, под руководством которого он играл в «Сассуоло». Сегодня Лирола прибудет в пригород Рима для прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Эльче», 26-летний защитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, забил мяч и получил жёлтую карточку. Портал Trasfermarkt оценивает испанца в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
В это трасферное окно очень много переходят по аренде...
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:20
Главное играть а не сидеть
Гость
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