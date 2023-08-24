«Севилья» оформила трансфер форварда сборной Бельгии

Испанская «Севилья» подписала форварда Доди Люкебакио. С игроком заключен контракт на 5 лет.
Предыдущей командой 25-летнего футболиста сборной Бельгии была немецкая «Герта». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 33 матчах.
Испанская «Севилья» подписала форварда Доди Люкебакио. С игроком заключен контракт на 5 лет.
Предыдущей командой 25-летнего футболиста сборной Бельгии была немецкая «Герта». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 33 матчах.
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