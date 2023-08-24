«Севилья» оформила трансфер форварда сборной Бельгии

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вчера, 23:12

Испанская «Севилья» подписала форварда . С игроком заключен контракт на 5 лет.

Предыдущей командой 25-летнего футболиста сборной Бельгии была немецкая «Герта». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 33 матчах.