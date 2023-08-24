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«Севилья» оформила трансфер форварда сборной Бельгии

вчера, 23:12

Испанская «Севилья» подписала форварда Доди Люкебакио. С игроком заключен контракт на 5 лет.

Предыдущей командой 25-летнего футболиста сборной Бельгии была немецкая «Герта». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 33 матчах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:33
То плакались, что денег нет, а теперь игрока сборной покупают...
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:58
Прямой ссылки на пользователя там и не будет. К тому же, он у вас в "игноре". Так что, да, остаётся только по нику искать.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:36
Нашел. Но есть один нюанс: выйти на аккаунт пользователя не представляется возможным. Моя цель была найти этого человека и посмотреть активность его действий сразу с сайта. Есть только вариант через гугл ввести ник пользователя и дописать названия этого сайта в поисковике, только так можно найти по комментариям.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:21
Доброй ночи.

https://www.soccer.ru/settings/subscribes
Раздел: "Игнорируемые пользователи".

Или же: Профиль -> Настройки -> Подписки -> Раздел: "Игнорируемые пользователи".
протон
протон
вчера в 23:17
Доброй ночи, администрация. Где можно посмотреть прайс тех пользователей, которые находятся в ЧС? Перерыл свою страницу, но так и не нашел эту закладку.
Гость
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