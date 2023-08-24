«Манчестер Сити» объявил о трансфере Доку

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вчера, 20:35

«Манчестер Сити» объявил о подписании 21-летнего бельгийского вингера . Футболист перебрался на «Этихад» из французского «Ренна» и заключил 5-летний контракт.

Бельгиец стал третьим приобретением «Сити» в летнее трансферное окно вслед за Матео Ковачичем и Йошко Гвардиолом.