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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Доку

вчера, 20:35

«Манчестер Сити» объявил о подписании 21-летнего бельгийского вингера Жереми Доку. Футболист перебрался на «Этихад» из французского «Ренна» и заключил 5-летний контракт.

Бельгиец стал третьим приобретением «Сити» в летнее трансферное окно вслед за Матео Ковачичем и Йошко Гвардиолом.

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:07
Сначала лавка, потом по арендам.
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 23:03
Сен-Максимен еще норм (тут к сожалению, травмы и возраст), но Адама это уж совсем уровнем пониже, таких нам не надо))
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:21
Скорость и дриблинг главное оружее Жереми! Быстрый, взрывной, в ситуации один в один очень опасен, в Лиге 1 был лидером по успешному дриблингу, но дадут ли так играть в АПЛ пока неизвестно. Еще неизвестно как его будет встраивать в свою систему Пеп. Жереми это замена Марезу по пощиции, но Марез умнее как игрок. Ну раз Сити отдал ща него такие деньги, значит уже всё продумали, но на мой взгляд, Пакета был бы полезнее в разы
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:10
Хоть и дорого, но крутое усиление для Сити
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:43
Во горожане ошалели, уже не автобусами или вагонами игроков покупают уже Доками!!!))
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:36
Главное, чтобы голова поспевала за ногами:) В противном случае проще и дешевле было подписать Адама Траоре или Сен-Максимена:)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
Заплатили 60 млн.евро, не так уж и много по нынешним меркам.
На фоне Лиги 1 довольно таки интересным казался. По карьере не особо результативным был, больше дриблер и бегунок.
Посмотрим, как покажет себя в Англии. Удачи!
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:29
Я не знаю, что ты в нем нашел кроме скорости и дриблинга, но надеюсь ты прав)
allemz
allemz
вчера в 20:59
Удачи! Возлагаю на него большие надежды, быстрее Жереми только свет, Пепу надо всего лишь привить ему нужное мышление для игры. Надеюсь, они сработаются, ибо второй Эджуке армейский тут не нужен))))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:50, ред.
Посмотрим на него, как проявит себя в деле в АПЛ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:43
Хороший дриблер, но этого мало в Апл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:38
Удачи парню!)) Чтоб в АПЛ летал))
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