«Манчестер Сити» объявил о трансфере Доку

«Манчестер Сити» объявил о подписании 21-летнего бельгийского вингера Жереми Доку. Футболист перебрался на «Этихад» из французского «Ренна» и заключил 5-летний контракт.
Бельгиец стал третьим приобретением «Сити» в летнее трансферное окно вслед за Матео Ковачичем и Йошко Гвардиолом.
На фоне Лиги 1 довольно таки интересным казался. По карьере не особо результативным был, больше дриблер и бегунок.
Посмотрим, как покажет себя в Англии. Удачи!
На фоне Лиги 1 довольно таки интересным казался. По карьере не особо результативным был, больше дриблер и бегунок.
Посмотрим, как покажет себя в Англии. Удачи!