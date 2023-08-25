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«Севилья» потребовала отставки Рубиалеса

вчера, 17:59

«Севилья» потребовала отставки главы испанского футбола Луиса Рубиалеса.

Предполагалось, что функционер объявит о своем уходе сегодня, но он заявил, что не будет этого делать.

В заявлении «Севильи» говорится:

Клуб осуждает и отвергает поведение президента RFEF во время финала женского чемпионата мира, а также его объяснения и реакцию на Ассамблее.

Рубиалес оказался под шквалом критики из-за своего поведения на финале женского ЧМ. Во время награждения функционер поцеловал футболистку сборной Испании, а на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13, ред.
В европах у всех совсем кукушка соскочила....

Душегуб Брейвик у них сидит в тюрьме класса "Люкс"....
А поцелуелюба Рубиалеса готовы порвать...))

.....это норма...???
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:36
Посадить этого белого натурала!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:28
"...на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой"

После такого в отставку нельзя. После такого только записка и револьвер с одним патроном
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 19:18
А Севилья то здесь причём?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:13
они ищут чёрную кошку в тёмной комнате, но её там нет
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:13
Ему надо сказать что он гей и все наладится у него....:)))
drug01
drug01
вчера в 19:00
Вот какие у них нравы!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:47, ред.
Единственного мучачо съедают. И ведь сожрут, не подавятся.
Köln
Köln
вчера в 18:32
Когда уже этот цирк закончится!
Futurista
Futurista
вчера в 18:23
Рубиалес тебе похоже алес)....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:09
Трогал за гениталии?... Хе.. Чужой пример заразителен... Пфф.. 🤭..
протон
протон
вчера в 18:04
Ох, уж этот злополучный поцелуй! Который лишил работы).
Другое дело. Двадцать лет назад, Лоран Блан целовал лысину Бартеза перед каждым (! ) матчем сборной, и все были в восторге.
Но это - другое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
В Севилье за ЛГБТ сообщество !))
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