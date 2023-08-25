«Севилья» потребовала отставки Рубиалеса

«Севилья» потребовала отставки главы испанского футбола Луиса Рубиалеса.
Предполагалось, что функционер объявит о своем уходе сегодня, но он заявил, что не будет этого делать.
В заявлении «Севильи» говорится:
Клуб осуждает и отвергает поведение президента RFEF во время финала женского чемпионата мира, а также его объяснения и реакцию на Ассамблее.
Рубиалес оказался под шквалом критики из-за своего поведения на финале женского ЧМ. Во время награждения функционер поцеловал футболистку сборной Испании, а на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой.
Душегуб Брейвик у них сидит в тюрьме класса "Люкс"....
А поцелуелюба Рубиалеса готовы порвать...))
.....это норма...???
Душегуб Брейвик у них сидит в тюрьме класса "Люкс"....
А поцелуелюба Рубиалеса готовы порвать...))
.....это норма...???
После такого в отставку нельзя. После такого только записка и револьвер с одним патроном
После такого в отставку нельзя. После такого только записка и револьвер с одним патроном
Другое дело. Двадцать лет назад, Лоран Блан целовал лысину Бартеза перед каждым (! ) матчем сборной, и все были в восторге.
Но это - другое.
Другое дело. Двадцать лет назад, Лоран Блан целовал лысину Бартеза перед каждым (! ) матчем сборной, и все были в восторге.
Но это - другое.