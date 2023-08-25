«Севилья» потребовала отставки Рубиалеса

1692975591

вчера, 17:59

«Севилья» потребовала отставки главы испанского футбола .

Предполагалось, что функционер объявит о своем уходе сегодня, но он заявил, что не будет этого делать.

В заявлении «Севильи» говорится:

Клуб осуждает и отвергает поведение президента RFEF во время финала женского чемпионата мира, а также его объяснения и реакцию на Ассамблее.