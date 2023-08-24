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Иско первым из футболистов раскритиковал Рубиалеса за его поведение

вчера, 19:20

Хавбек «Бетиса» Иско первым из футболистов высказался о скандале вокруг главы испанского футбола Луиса Рубиалеса.

Рубиалес оказался под шквалом критики из-за своего поведения на финале женского ЧМ. Во время награждения функционер поцеловал футболистку сборной Испании, а на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой.

Сейчас в Испании хотят инициировать отставку Рубиалеса.

«Не я должен принимать решение (о его отставке). Я считаю, что он не прав, это то, чего ни в коем случае нельзя делать, а тем более президенту такой важной федерации. Да и поведение его в ложе, рядом с королевой... не очень-то протокольное, если честно», — сказал Иско.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 07:00
А что произошло? Мужик бабу поцеловал? Это уже противоестественно? Всё, Европа деградировала окончательно!
протон
протон
вчера в 22:16
Помимо поцелуя он закинул ее на плечо, есть фото с этим эпизодом. Так что он действительно перегнул. Официальному лицу вряд ли стоит себя так вести в принципе.
То что футболистка сама сказала что все нормально это не в счет. Тут целый сериал. Кому не выгоден он был конечно сразу начнут искать механизмы для отстранения главы. Футболистке тоже дали понять как дальше быть. Так еще и посадят главу в очень скором времени.
ДСА
ДСА
вчера в 21:04
Маньяк, он и в Испании маньяк
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:51
Уже и игроки принимать участие в этом позоре начали
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:46, ред.
Иско, ты мучачо....
Не осталось мужчин в Европе
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:13
Сейчас в Испании хотят инициировать отставку Рубиалеса )))
pomor45
pomor45
вчера в 20:05
Такое впечатление, что королева обиделась, что не её потрогал.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:53
В ..опу ханжей. Леву как-то ни предъявляли за публичное занюхивание своими причиндалами. А это тренер сборной, т.е. страну представлял. Или типа рядом с королевой нельзя? А на каком расстоянии от нее можно? А чем она лучше или хуже других?
Futurista
Futurista
вчера в 19:47
Viollator
Viollator
вчера в 19:42
Поброиться надо было
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:37
Ну если яйца чешутся? Что же делать? Приходится чесать, несмотря на присутствие ее величества! А может блохи от нее? Вся эта королевская семейка погрязла в коррупции (это публичная информация), вследствие чего бывший король ушел на пенсию, передав корону сыну. А здесь... ну почесал и что? А потом эта девка подвернулась, похожая на мужика, ну промахнулся... бывает!
izrafel
izrafel
вчера в 19:27
Критиковать может каждый, а вот сказать что то в защиту.....
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