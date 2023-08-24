Иско первым из футболистов раскритиковал Рубиалеса за его поведение

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вчера, 19:20

Хавбек «Бетиса» первым из футболистов высказался о скандале вокруг главы испанского футбола .

Рубиалес оказался под шквалом критики из-за своего поведения на финале женского ЧМ . Во время награждения функционер поцеловал футболистку сборной Испании, а на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой.

Сейчас в Испании хотят инициировать отставку Рубиалеса.

«Не я должен принимать решение (о его отставке). Я считаю, что он не прав, это то, чего ни в коем случае нельзя делать, а тем более президенту такой важной федерации. Да и поведение его в ложе, рядом с королевой... не очень-то протокольное, если честно», — сказал Иско.