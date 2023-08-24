Иско первым из футболистов раскритиковал Рубиалеса за его поведение

Хавбек «Бетиса» Иско первым из футболистов высказался о скандале вокруг главы испанского футбола Луиса Рубиалеса.
Рубиалес оказался под шквалом критики из-за своего поведения на финале женского ЧМ. Во время награждения функционер поцеловал футболистку сборной Испании, а на трибуне трогал себя за гениталии рядом с испанской королевой.
Сейчас в Испании хотят инициировать отставку Рубиалеса.
«Не я должен принимать решение (о его отставке). Я считаю, что он не прав, это то, чего ни в коем случае нельзя делать, а тем более президенту такой важной федерации. Да и поведение его в ложе, рядом с королевой... не очень-то протокольное, если честно», — сказал Иско.
То что футболистка сама сказала что все нормально это не в счет. Тут целый сериал. Кому не выгоден он был конечно сразу начнут искать механизмы для отстранения главы. Футболистке тоже дали понять как дальше быть. Так еще и посадят главу в очень скором времени.
То что футболистка сама сказала что все нормально это не в счет. Тут целый сериал. Кому не выгоден он был конечно сразу начнут искать механизмы для отстранения главы. Футболистке тоже дали понять как дальше быть. Так еще и посадят главу в очень скором времени.