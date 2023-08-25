Глава Федерации футбола Испании Рубиалес отказался уходить в отставку

заявил, что не собирается уходить с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после скандала.

Напомним, ранее функционер подвергся критике после того, как поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании, выигравшей чемпионат мира.

Я не собираюсь уходить в отставку. Меня избрал орган, перед которым я должен объясниться, поэтому мы не стали медлить. Есть много людей, которые хоть и молчат, но поддерживают меня. Я бы сказал, что таких больше, чем тех, кто против меня.

Нет никакого доминирования. Это был спонтанный, взаимный, эйфорический и согласованный поцелуй.