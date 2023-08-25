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Глава Федерации футбола Испании Рубиалес отказался уходить в отставку

вчера, 14:28

Луис Рубиалес заявил, что не собирается уходить с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после скандала.

Напомним, ранее функционер подвергся критике после того, как поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании, выигравшей чемпионат мира.

Я не собираюсь уходить в отставку. Меня избрал орган, перед которым я должен объясниться, поэтому мы не стали медлить. Есть много людей, которые хоть и молчат, но поддерживают меня. Я бы сказал, что таких больше, чем тех, кто против меня.

Нет никакого доминирования. Это был спонтанный, взаимный, эйфорический и согласованный поцелуй.

Также глава организации извинился за то, что прикоснулся к своим гениталиям в ложе стадиона, где рядом находились королева Испании Летисия и её 16-летняя дочь София, заявив, что сделал это в момент эйфории.

В отношении Рубиалеса ФИФА открыла дисциплинарное дело.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:25
Еще бы ) такое жирное место хапнул )))
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:43
К тому же, сама "жертва" поцелуя отнеслась к происшедшему с юмором. Но, видимо, претенденты на место темпераментного Главы Федерации футбола Испании шанса упускать не собираются.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:18
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:07
    Жена рядом гладит. Рассказал ей, за что подвергся обструкции Глава Федерации футбола Испании. Посмеялись над этим казусом. Человек находился в состоянии эйфории, команда стала ЧМ, поэтому и возникло естественное желание поцеловать даму. А его чуть ли не в тюрьму. Посмеялись бы на радостях, превратили всё в шутку... Чего только не бывает в жизни, но... по - моему, в данном случае перебор с этим феминизмом.
    alexamit
    alexamit
    вчера в 15:50
    Молодец мужик!Послал всех 2астов и лесбиянок на х...!Испанцы!Вы же не какие-нибудь голландцы,шведы,англичане и прочие гейропейцы,пора бы своим умом думать,а не глядеть в рот америкосам!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:39
    И правильно делает, это сторонники ЛГБТ скандал раздувают.
    nubom
    nubom
    вчера в 15:17
    "..орган, перед которым я должен объясниться.." - Фрейду такое и не снилось ...
    agentSmith.
    agentSmith.
    вчера в 15:03
    Так президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отреагировал на предложение о своей отставке.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:00
    Сказочные люди)...вся Испания по ТВ эту чушь обсуждает уже 2 недели...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:53, ред.
    Вчера целует кого хочет..
    Сегодня гениталии около Королевы мнёт....
    А завтра???
    Да он походу себя не контролирует...творит что хочет...
    Сожгут его наверное...
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 14:51, ред.
    Он что-то сверхаморальное совершил,или футболистка сделала заявление о том,что оскорблена? Да она мечтала об этом больше,чем о Кубке мира!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 14:39
    Чиновники, похоже, во всех странах одинаково глупо отмазываются.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:38, ред.
    Согласованный поцелуй. Всё было согласовано заранее. Создана комиссия, выбран председатель комиссии, проведены дебаты, составлен протокол
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:30
    "Это был спонтанный, взаимный, эйфорический и согласованный поцелуй."...
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    А вот это как раз под вопросом...
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