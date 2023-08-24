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Тренер «Торпедо» Клотет исключил из состава игрока, так как тот улыбался

вчера, 23:53

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет исключил игрока из заявки на матч по необычной причине.

Испанец на предматчевой тренировке перед игрой с «Нефтехимиком» увидел, что нападающий Руслан Червяков жонглирует мячом и при этом улыбается. Клотету не понравилось, что футболист находится в хорошем настроении после двух поражений, а потому тренер решил не включать его в состав.

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Все комментарии
sndkymc7m4m7
sndkymc7m4m7
сегодня в 07:35
Причина уважительная для такого сурового клуба как Торпедо
adekvat
adekvat
сегодня в 07:34
После пары побед будет убирать тех кто не улыбается?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:20
Странная психология у тренера: по его мнению надо ходить и ныть.
net63b2epa5b
net63b2epa5b
сегодня в 06:35
Гуинплен был бы у него вечным лавочником
jesuy2p6d272
jesuy2p6d272
сегодня в 06:18
С таким подходом Клозету нужно ритуальными услугами, а не футбольным клубом командовать
Vadik
Vadik
сегодня в 06:18
Перебор
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:47
Тренер не самодур
Видимо игрок слишком нахально это делал
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
У пацана в 18 лет не может и не должно быть плохого настроения. Он что, должен плакать. С таким тренером и с таким тренерским подходом Торпедо в этом сезоне далеко не уедет.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:09
Все самые большие глупости делаются с серьёзным выражением лица.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:22
Дзюбы на него нет. На маялся бы он с ним). Хотя поддерживаю такое решение).
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:06
Это уже не первый случай когда Клотет отстраняет футболистов "за шутки и смех". В конце прошлого сезона был подобный случай ( отстранены были 3 игрока) Хотя тренер тогда отрицал , что игроки были наказаны за смех и говорил , что у него тоже есть чувство юмора - " Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту." Однако ему опять не понравилась улыбка - надо сказать, что у Жозепа очень своеобразное чувство юмора.)))
Capral
Capral
сегодня в 00:40
протон, а ты вспомни, как у шварца, команда, строем, в сортир ходила... Думаешь- это намного лучше?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:25
😄..
Capral
Capral
сегодня в 00:15
Да он просто дурак. И вот такие люди работают в Торпедо....
протон
протон ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Это не нормально так парафинить своих игроков.
Ладно, опоздания, пьянка, драка на тренировке.
Но если тренер хочет устроить казарму - то на лад его дело не пойдёт. Игроки должны получать удовольствие и от тренировок, и от игр. А когда трени и игры в кайф, то как не улыбаться?..
Пока же Торпедо просто мучается на поле. Игры нет. Результат посредственный.
протон
протон
сегодня в 00:10
А ну-ка убери улыбку,
И просветление с лица;
Я вижу ты счастливый шибко, -
Здесь так не принято, пацан!
sova147
sova147
сегодня в 00:02
Вот это поворот, слишком строго!
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