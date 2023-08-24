Тренер «Торпедо» Клотет исключил из состава игрока, так как тот улыбался

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вчера, 23:53

Главный тренер «Торпедо» исключил игрока из заявки на матч по необычной причине.

Испанец на предматчевой тренировке перед игрой с «Нефтехимиком» увидел, что нападающий жонглирует мячом и при этом улыбается. Клотету не понравилось, что футболист находится в хорошем настроении после двух поражений, а потому тренер решил не включать его в состав.