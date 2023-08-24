Тренер «Торпедо» Клотет исключил из состава игрока, так как тот улыбался

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет исключил игрока из заявки на матч по необычной причине.
Испанец на предматчевой тренировке перед игрой с «Нефтехимиком» увидел, что нападающий Руслан Червяков жонглирует мячом и при этом улыбается. Клотету не понравилось, что футболист находится в хорошем настроении после двух поражений, а потому тренер решил не включать его в состав.
И просветление с лица;
Я вижу ты счастливый шибко, -
Здесь так не принято, пацан!
И просветление с лица;
Я вижу ты счастливый шибко, -
Здесь так не принято, пацан!